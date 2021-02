Pandemický zákon ještě upraví Senát kvůli chybě ministerstva zdravotnictví. Schvalování se protáhne | E15.cz

Přijetí nových protiepidemických pravidel, jimiž se má už od příštího pondělí řídit Česko, se komplikuje. Nový pandemický zákon ještě upraví Senát. Důvodem má být závažná chyba, kterou do paragrafů zaneslo ministerstvo zdravotnictví.

Není však jisté, zda senátoři nezmění i další pasáže. Lídři dvojbloku Pirátů a STAN i uskupení Spolu ujišťují, že předlohu tento pátek podpoří v Poslanecké sněmovně. Pokud se opozice shodne s vládním táborem, premiér Andrej Babiš (ANO) požádá ještě týž den prezidenta o podpis normy.

„Apelujeme na naše senátní kluby, aby změny byly opravdu jen minimální. Legislativní nedostatky je ale potřeba odstranit,“ řekl šéf ODS Petr Fiala.

Hlavní chyba spočívá v nedostatečné kontrole parlamentu nad restrikcemi, které má se souhlasem kabinetu vyhlašovat rezort zdravotnictví. Kdyby ve stávajícím znění zákona sněmovna ukončila pandemický stav, zákazy a omezení by automaticky nepřestaly platit.

„Ministerstvo zdravotnictví bohužel nepřevzalo úplně celý návrh Pirátů a dopustilo se technické chyby,“ uvedl předseda poslanců strany Jakub Michálek.

Otázka je, zda se senátoři nepustí do rozsáhlejších úprav kvůli pondělnímu nálezu Ústavního soudu. Jeho verdikt zrušil část usnesení vlády o nouzovém stavu, které se od 28. ledna do 14. února týkalo maloobchodu a služeb.

O dohodě na dvou až třech změnách hovoří předseda senátního ústavně-právního výboru Tomáš Goláň z klubu ODS a TOP 09. „Úpravy v pandemickém zákoně chceme dělat. Jaké konkrétně, je otázka politické dohody,“ řekl Goláň.

Pirátský senátor Lukáš Wagenknecht hodlá do normy zanést povinnost vlády řádně zdůvodňovat protiepidemická opatření. To však ministrům uložil soud, jeho rozhodnutím by se měli řídit i bez speciálních paragrafů. Větší odezvu může nalézt další Wagenknechtům požadavek, aby stát firmám řádně hradil škody, které vznikly jeho nařízeními.

Nicméně i na to pandemický zákon pamatuje. Kompenzovány však mají být pouze skutečné škody a nikoliv ušlý zisk.

Ministři tvrdí, že o prodloužení stávajícího nouzového stavu, který vyprší v neděli, už žádat nebudou. Jak se ANO a sociální demokracie k senátním úpravám postaví, se ukáže při pátečním hlasování poslanců. „Součástí politické dohody s opozicí bylo, že pandemický zákon projde Senátem tak, jak ho schválila sněmovna. Budeme chtít slyšet, jaké budou změny a proč,“ řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).