Vojákům se zvýší platové tarify . Od 1. července letošního roku v nižších hodnostech o 7,5 procenta, ve vyšších o pět procent. Další stejné navýšení bude následovat od 1. ledna příštího roku. Po středečním jednání vlády to oznámila ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) řekl, že policisté a hasiči budou mít od 1. července o 3000 korun vyšší měsíční výplatu prostřednictvím navýšení stabilizačního příplatku. I těmto sborům se podle něj dále v lednu zvýší platové tarify, výchozí hladinou pro vyjednávání je pět procent. Navýšení tarifů se podle informací vicepremiéra příští rok má týkat i Vězeňské služby a celníků.

Co se týče vojáků, ti v hodnostech od svobodníka po štábního praporčíka dostanou na tarifech celkem o 15 procent více, v hodnostech od poručíka výše bude zvýšení o deset procent. Vojákům se také od července zvýší příspěvek na bydlení, a to minimálně o 100 procent, tedy nejméně o 3000 korun pro každého vojáka, rozhodla vláda. Navýšení se bude lišit v Praze a ve zbytku republiky, a to kvůli vyšším nákladům na bydlení v hlavním městě.

„Finanční prostředky budou hrazeny ze státního rozpočtu,“ řekla Černochová. „Ministr financí ví, že tento závazek, toto usnesení včetně rozpočtových dopadů bude platit. Budou na to zajištěny potřebné peníze,“ doplnila.

Podle platové kalkulačky na náborovém webu armády je nyní minimální hrubý měsíční plat vojáka 38 810 korun, jeho součástí je stabilizační příspěvek ve výši minimálně 7000 korun. Navíc dostávají vojáci příspěvek na bydlení. Průměrná mzda v Česku loni podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) dosáhla 46 165 korun. Ministerstvo obrany připomnělo, že se vzhledem k nedávno schválené novele zákona o vojácích z povolání od července zvyšují i některé další příplatky.

Příslušníkům bezpečnostních sborů se od letošního ledna zvedly platy o 1500 korun. Policisté a hasiči dostali navíc ještě 1000 korun jako stabilizační příplatek. Celkem tedy mají od ledna hasiči a policisté o 2500 korun více, ve směnném provozu o 2650 korun více, zopakoval Rakušan. Vzhledem k tomu, k dalšímu navýšení od července i ke zvýšeným limitům na mimořádné odměny pro letošní rok lze podle něj předpokládat, že se mohou letos tyto sbory v průměru dostat až k 6000 korunám reálného zvýšení příjmu.

„Netvrdíme, že se zcela vyrovnávají náležitosti mezi jednotlivými sbory, ale zároveň tím říkáme, že se nerozevírají nůžky tak, jak jsem se toho bál, kdyby došlo k jednorázovému přidání pouze v jednom segmentu bezpečnosti jako takové,“ řekl Rakušan. „Je to to, co si rozpočet letošního roku může dovolit,“ dodal.