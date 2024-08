Premiér Petr Fiala (ODS) se dnes odpoledne zúčastní v Brně tiskové konference, na které bude oznamovat, jak to vypadá s návratem mistrovství světa silničních motocyklů po pěti letech na Masarykův okruh. Naposledy se zde závody jely v roce 2020. Zda půjde o definitivní ohlášení návratu, nechtěl mluvčí společnosti Automotodrom Brno Petr Boháč komentovat.

Na tiskové konferenci ale vystoupí i představitelé Brna a kraje, prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček a on-line se má zúčastnit i generální ředitel společnosti Dorna Sports Carmelo Ezpeleta, promotér závodů mistrovství světa.

Premiér se tak dnes pravděpodobně nezúčastní jednání zástupců vlády s odbory o případném zářijovém zvýšení platů, které má být od 14:00 v Praze. Nebude pravděpodobně odpoledne ani na tiskové konferenci po jednání vlády, která by dnes měla o růstu platů státních zaměstnanců od září rozhodnout.

Informace o tom, že by se mohly závody příští rok vrátit na Masarykův okruh, se objevily začátkem srpna. Naposledy se v Brně jelo v roce 2020. Poté z kalendáře šampionátu brněnský závod vypadl kvůli nedostatku financí na zaplacení takzvaného zalistovacího poplatku, který v posledním roce činil zhruba šest milionů eur (asi 162 milionů korun). Promotérská společnost také požadovala opravu dráhy odhadem za 100 milionů korun.

Jihomoravský kraj by obnovení závodů přivítal a je připraven přispět, řekl před třemi týdny hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). A zmínil, že kraj by přispěl na konání podobnou částkou jako před pandemií, v roce 2020 to bylo 30 milionů korun. Podobnou částkou přispívalo i Brno.

Jednání o návratu motocyklové GP do Česka mohou souviset i se změnou majitele okruhu, který loni v březnu koupil podnikatel Karel Hubáček prostřednictvím své společnosti Shakai. Předtím areál vlastnil Karel Abraham starší, jehož syn do roku 2019 závodil v MotoGP.

Motocyklová Velká cena ČR se v Brně jela naposledy v roce 2020

Velká cena ČR silničních motocyklů v Brně patřila dlouhá léta k největším sportovním podnikům na území Československa a České republiky, na Masarykův okruh se na ni v létě sjížděli fanoušci motoristického sportu z celé Evropy. Počet návštěvníků v nejsilnějších letech překračoval 200 tisíc, přesto ale pořádání Velké ceny končilo v červených číslech. V posledních letech, kdy se v Brně závodilo, závod pořádal spolek založený Jihomoravským krajem a městem Brnem, kromě nich poskytovalo desítky milionů i ministerstvo školství.

Vlastníkem Masarykova okruhu a pořadatelem motocyklové Velké ceny ČR byla dlouhodobě společnost Automotodrom Brno, která byla založena v roce 1994, kterou od roku 2005 vlastnil podnikatel Karel Abraham starší, otec stejnojmenného úspěšného motocyklového závodníka. Akce pravidelně končila ztrátou v desítkách milionů korun, kterou způsobil vysoký tzv. zalistovací poplatek za zisk licence na organizaci závodů. Automotodrom Brno se proto pořadatelství akce v roce 2015 vzdal.

Od roku 2016 závod pořádal nový spolek, jehož členy byly Brno, Jihomoravský kraj a regionální centrála cestovního ruchu. S promotérskou společností Dorna měl smlouvu na pět ročníků. Velká cena se jela naposledy v roce 2020, kdy ji spolek pořádal popáté. Kvůli koronaviru se ale Velká cena ČR jela bez diváků, a spolek se proto s Dornou dohodl na snížení zalistovacího poplatku z více než 100 milionů asi na 27 milionů korun s tím, že se v roce 2021 měl jet asi za 160 milionů další ročník i s diváky, kteří mohli uplatnit lístky nakoupené v roce 2020.

Dorna ale nakonec požadovala opravu závodní dráhy, na jejíž kvalitu si stěžovali jezdci. Podle odhadů by stála kolem 100 milionů korun a město ani kraj na ni neměly peníze. Regionálním politikům se také nelíbilo, že promotérská firma Dorna plánovala na další ročníky zvýšit zalistovací poplatek zhruba na čtvrt miliardy korun. Proto zastupitelstva Brna i kraje v lednu 2021 odhlasovala, že se další závody na okruhu nepojedou a spolek skončil v insolvenci.