Začíná platit nový insolvenční zákon. Čtěte, kdo se může zbavit dluhů | E15.cz

Varianty oddlužení jsou dvě. Buď mohou lidé v režimu oddlužení splatit za tři roky alespoň 60 procent svých pohledávek, nebo během pěti let uhradit nejméně 30 procent svých dluhů. Pokud by splatili méně, o tom, zda bude dlužník zbaven zbytku svých dluhů, rozhodne soud. Ten má individuálně posuzovat, jestli dlužník pod dohledem insolvenčního správce opravdu udělal všechno pro to, aby dluh splatil.

Dlužníci v osobním bankrotu budou muset také věřitelům měsíčně splácet částku nejméně ve výši odměny insolvenčního správce, která nyní činí 1089 korun za měsíc. Mění se také pořadí pohledávek. Jako první budou uspokojovány například dlužné alimenty. Kromě toho se od prvního června také zvyšuje nezabavitelná částka, která musí dlužníkovi po exekučních srážkách zbýt.

Vstřícnější podmínky budou mít senioři nebo lidé se zdravotním postižením, bez dluhů mohou být již za tři roky. Nemusí přitom splatit minimální částku, ale podobně jako u pětileté varianty budou muset prokázat maximální snahu umořit dluh. Momentálně má exekuci 91,5 tisíce českých důchodců.

V osobním bankrotu bylo loni 114 tisíc lidí, očekává se, že s účinností nového insolvenčního zákona toto číslo naroste. „Nejvyšší podíl osob v osobním bankrotu je v Ústeckém, Karlovarském, Libereckém a Moravskoslezském kraji, nejméně ve Zlínském a na Vysočině,“ uvedl autor Mapy osobních bankrotů Radek Hábl. Většina lidí, kteří se chtějí oddlužit, žije v dluhové pasti a má průměrně až deset věřitelů. Loni mělo exekuci 821 tisíc Čechů, více než polovinu z nich zatížily tři a více exekucí.

Na nový zákon se připravují i soudy, insolvenční správci či exekutoři. Znamená to podle nich větší zatížení i řadu nových nejasností. „Počty nových návrhů mohou narůst až o 70 tisíc ročně. Hrozí nedostatek personální a materiální,“ řekl místopředseda Krajského soudu v Ostravě Rostislav Krhut. „Od roku 2008 se odměny insolvenčním správcům nezměnily, rozsah jejich práce se ale zvýšil. Musí se vhodně nastavit financování insolvenčních správců, jinak to nebude fungovat,“ uvedl advokát a insolvenční správce Michal Žižlavský.

Nyní se ve sněmovně řeší také oddlužení mladých lidí, kterým vznikly dluhy v dětství, například za nezaplacené jízdné. Na evropské úrovni by měla být brzy definitivně schválena směrnice zavádějící snadnější oddlužení i pro podnikatele a živnostníky, kteří by se mohli zbavit svých dluhů už za tři roky.