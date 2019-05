Vláda musí najít peníze na sociální služby, rozhodli poslanci | E15.cz

Ministerstva práce a sociálních věcí a financí musí do týdne najít dvě miliardy korun na sociální služby v krajích. Usnesla se na tom Poslanecká sněmovna na mimořádné schůzi, kterou svolala pětice opozičních stran ODS, TOP 09, Piráti, Starostové a lidovci. Vláda musí podle sněmovního usnesení předložit návrh dofinancování sociálních služeb do příštího pátku, ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) by měla navíc do úterý poslancům říct, kdy peníze do krajů pošle.