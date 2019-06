Živnostníci by se mohli snáz oddlužit | E15.cz

Po změnách v oddlužení běžných lidí přicházejí na řadu podnikatelé. Ti by měli v budoucnu mít možnost zbavit se svých pohledávek za tři roky. Umožňuje to nová směrnice o insolvencích, kterou před několika dny definitivně schválila Rada EU. Unijní země mají nyní dva roky na začlenění směrnice do svého práva. Rezort ministryně spravedlnosti Marie Benešové (ANO) zároveň zahájil odbornou debatu, jakým způsobem by se měla směrnice uvést v Česku do praxe. „Konečnou podobu transpozice nelze zatím odhadnout,“ řekla Benešová.