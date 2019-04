Insolvenční správci a soudy se chystají na nová pravidla oddlužení. Obávají se nejasností | E15.cz

Soudy, insolvenční správci i exekutoři se připravují na nový insolvenční zákon, který začne platit už od června. Dlužníkům má pomoci ke snazšímu oddlužení, pro soudy a správce to ale znamená větší zatížení i řadu nových nejasností. „Počty nových návrhů mohou narůst až o 70 tisíc ročně. Hrozí nedostatek personální a materiální,“ řekl místopředseda Krajského soudu v Ostravě Rostislav Krhut na letošním Insolvenčním kongresu.

Insolvenční správci a další orgány v oboru novelu zákona vesměs vítají. „Novela je garance pokračování sociálního smíru v České republice. Je naší povinností důslednou aplikací nově přijatého zákona toto podržet a podporovat,“ řekl prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil, podle kterého může dojít k opravdovému zhodnocení fungování zákona nejdříve po dvou letech.

Náběh červnové novely jako první pocítí insolvenční správci, kteří dohlíží na dlužníky. Správci kritizují ministerstvo spravedlnosti, že nestihlo připravit nové a jednoduší formuláře pro žádost o oddlužení. Do podzimu tak budou muset správci zřejmě využívat řadu starých formulářů, které jsou podle nich zbytečně komplikované. S novelou se přitom čeká nárůst žádostí o vstup do procesu oddlužení. Správce čeká řada dalších nových úkonů, budou muset například určovat pořadí pohledávek, ve kterém se budou umořovat.

„Od roku 2008 se odměny insolvenčním správcům nezměnily, rozsah jejich práce se ale zvýšil. Musí se vhodně nastavit financování insolvenčních správců, jinak to nebude fungovat,“ uvedl advokát a insolvenční správce Michal Žižlavský.

Zavaleni papírovými formuláři jsou i soudy. „Je třeba elektronizace,“ řekl místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích Zdeněk Strnad. Ministerstvo spravedlnosti nyní chystá projekt e-justice, který počítá se zavedením plně elektronického spisu.

Soudci se ale neobávají jen zvýšené administrativy, za několik let je čeká první rozhodování o tom, zda zbavit dlužníků všech pohledávek. A to nebude jednoduché. Podle novely se může člověk oddlužit po třech letech, když splatí alespoň 60 procent dluhů, nebo také po pěti letech při splacení 30 procent dluhů. Dotyčný mezitím také bude muset platit odměnu insolvenčnímu správci. Pokud nezvládne dosáhnout limitu, má soud vyhodnotit, zda se dotyčný opravdu snažil splácet a případně ho může od všech dalších dluhů osvobodit.

„Těžištěm rozhodovací činnosti soudů se stane posuzování otázky, zda dlužník využíval řádně svůj potenciál na trhu práce,“ míní ostravský soudce Krhut. Soud bude muset zjistit, zda se dlužník opravdu snažil získávat lepší pracovní uplatnění, třeba i mimo obor, a snažil se dosáhnout vyšší mzdy. Soudce bude muset podle Krhuta více dohlížet na správce, zda se dostatečně stará o dlužníka. Správci zase budou muset více dohlížet na dlužníka, zda má dobrou práci.

Novela má motivovat zadlužené lidi, kteří jsou často v dluhové pasti a mají na sebe vypsáno několik exekucí, aby se vrátili na trh práce, snažili se umořit aspoň část svých dluhů a nepracovali načerno. „Předlužení a dluhová past jsou jedním z nejzásadnějších problémů České republiky. Kdyby se to neřešilo, mohlo by to ohrozit samotnou podstatu fungování státu,“ řekl dosluhující ministr spraveldnosti Jan Kněžínek (ANO).

Předloni mělo podle mapy exekucí nějakou exekuci 9,7 procenta obyvatel Česka, tedy 863 tisíc lidí. Tři a víc exekucí mířilo na 493 tisíc osob. Víc než deset exekucí naráz mělo 151 tisíc lidí. Celkem se jich vedlo přes 4,5 milionu. Nejhorší byla situace v Ústeckém kraji, kde byla v exekuci téměř pětina obyvatel, a v Karlovarském, kde v ní bylo 17 procent lidí. V okresech Chomutov, Sokolov, Most a Ústí nad Labem to byla víc než pětina.