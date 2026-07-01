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Daně s poradcem 2026: Tři měsíce k dobru končí, termín pro podání přiznání i platbu je tu

Daňové přiznání, ilustrační foto

Daňové přiznání, ilustrační foto Zdroj: freepik.com

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  • Pro poplatníky využívající služeb daňového poradce je 1. červenec nejzazším dnem pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2025.
  • Do dnešního dne musí být daň nejen vykázána, ale také připsána na účet finančního úřadu.
  • Podmínkou prodloužené lhůty je udělení plné moci poradci.

Pro poplatníky využívající služeb daňového poradce končí lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů 1. července. Do dnešního dne tak musí být přiznání doručeno finančnímu úřadu. U subjektů se zákonnou povinností jde výhradně o elektronickou formu. Ke stejnému dni musí být vypočtená daň již připsána na účet příslušného finančního úřadu. Pro včasnou úhradu je rozhodující moment připsání platby, nikoliv datum zadání příkazu v bance.

Využití prodlouženého termínu (o tři měsíce oproti dubnovému, resp. o dva měsíce oproti květnovému elektronickému termínu) vyžaduje doručení plné moci poradci nejpozději v den podání. Pokud by plná moc nebyla včas uplatněna, pohlíží finanční správa na poplatníka, jako by podával přiznání po řádném termínu, což vede k vyměření pokut a úroků z prodlení.

Při spolupráci s daňovým poradcem je hlavní výhodou, že odpovídá za věcnou správnost podání. Podle zákona o daňovém poradenství musí být pojištěn pro případ škody způsobené klientovi. Pokud by v důsledku chyby poradce vznikl nedoplatek nebo sankce, je poradce povinen vzniklou škodu v plné výši nahradit.

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Daňové přiznání

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