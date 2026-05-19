Finanční správa: Podvodníci lákají firmy na daňovou optimalizaci, místo toho je okradou

Finanční úřad pro Prahu

  • Podvodníci nově vytvářejí věrohodně vypadající falešná stanoviska Finanční správy k výkladu daňových předpisů.
  • Cílem je přesvědčit podnikatele, že nabízená daňová optimalizace je v souladu s metodikou úřadu.
  • Vedle nových triků nadále pokračují i tradiční pokusy o vylákání osobních dat skrze fiktivní přeplatky či nedoplatky na daních.

Zatímco dříve se útočníci soustředili především na širokou veřejnost s cílem vylákat přístupy k bankovnictví skrze zprávy o fiktivních přeplatcích, aktuální trend cílí na oběti pomocí falešných právních interpretací.

Nová metoda spočívá v distribuci dokumentů, které se tváří jako oficiální metodický výklad Finanční správy (FS) k určité problematice. Tato upravená stanoviska mají vyvolat dojem, že konkrétní daňová optimalizace byla úřady schválena a poplatník se díky ní vyhne riziku budoucích sankcí. 

„Tato stanoviska mohou vyvolávat dojem, že přináší efektivní daňovou optimalizaci, která je zároveň bezpečná a bez rizika budoucího daňového doměrku. Nejedná se přitom o oficiální sdělení a daňové subjekty mohou být na jejich základě nesprávně informovány či uvedeny v omyl,“ varuje Finanční správa ve svém prohlášení.

Pod falešnou záštitou státní autority se tak podvodníci snaží buď přímo vylákat přístupové údaje k firemním účtům, nebo prodat nebezpečné „daňové“ služby.

Jak se bránit?

Finanční správa v této souvislosti apeluje na podnikatele, aby k nabízeným „zaručeným“ řešením přistupovali s maximální obezřetností:

  1. Kontrolujte zdroje. Právní názory k obecné problematice publikuje FS formou metodických informací či stanovisek výhradně na svých oficiálních webových stránkách.
  2. Pozor na „rychlá řešení“. Jakékoli sliby jednoduchých a stoprocentně bezpečných cest k daňovým úsporám, které se neopírají o platnou právní úpravu, by měly být považovány za varovný signál.

Klasický phishing nepolevuje

Vedle nových podvodných triků nadále pokračují i tradiční pokusy o vylákání osobních dat skrze fiktivní přeplatky či nedoplatky na daních. Finanční správa zdůrazňuje, že nikdy nevyžaduje citlivé platební údaje prostřednictvím e-mailů. Pro bezpečnou komunikaci se státem by poplatníci měli využívat primárně portál MOJE daně (online finanční úřad).

