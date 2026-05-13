Vrácení daní v roce 2026: Přehled termínů a návod, jak získat své peníze zpět
- Nárok na vrácení daně vzniká v případě, že zaplacené zálohy převýší roční daň, nebo pokud máte nárok na vyšší roční daňový bonus.
- Finanční úřad nevrací peníze automaticky, o přeplatek musíte aktivně požádat vyplněním tabulky přímo v daňovém přiznání.
- Peníze zasílá finanční správa do 30 dnů od konce zákonné lhůty pro podání přiznání.
V průběhu roku odvádíte zálohy na daň z příjmů, ale její skutečná výše se počítá až na začátku dalšího roku, a to buď v ročním zúčtování, nebo v daňovém přiznání. Z tohoto finálního výpočtu pak zdaleka nemusí vyjít jen povinnost doplácet. Velmi často vám naopak vznikne nárok na daňový přeplatek.
Kdy se vrací daně v roce 2026: Přehled termínů a tabulka
Ve dvoustránkovém daňovém přiznání je tato částka se znaménkem mínus v řádku č. 55 a ve čtyřstránkovém daňovém přiznání v řádku č. 91.
V případě, že je v daňovém přiznání vypočten nárok na daňový přeplatek, potom ho finanční správa zasílá do 30 dní na žádost daňového poplatníka. Lhůta začíná běžet až s posledním dnem lhůty pro podání daňového přiznání. Termín se tedy liší v závislosti na termínu pro podání daňového přiznání. V přiložené tabulce jsou uvedeny lhůty pro vrácení přeplatku na dani 2026 v závislosti na druhu daňového přiznání.
Daňové přiznání 2026 (za rok 2025)
|Druh daňového přiznání za rok 2025
|Termín přiznání
|Termín přeplatku
|Klasické papírové daňové přiznání
|do 1. dubna 2026
|do 4. května 2026
|do 4. května 2026
|do 3. června 2026
|Využití služeb daňového poradce
|do 1. července 2026
|do 31. července 2026
Jak zjistit přeplatek na dani a od jaké částky se vrací?
Důvodů pro vznik daňového přeplatku je v praxi několik. Mezi ty nejčastější patří:
- uplatnění ročních daňových odpočtů (např. hypotéka, životní pojištění),
- nárok na roční daňovou slevu na manželku či manžela,
- zaměstnání trvající pouze po část roku,
- meziročně nižší zisk z podnikání při souběžné platbě vysokých záloh.
Nárok na vrácení daně vzniká těm poplatníkům, jejichž vypočtená roční daň je nižší než zálohy, které během roku zaplatili, nebo těm, kteří mají nárok na roční daňový bonus vyšší, než byly vyplacené měsíční bonusy.
Výpočet přeplatku je individuální, v praxi však nejsou výjimkou ani částky v řádech desetitisíců. Aby vám byl přeplatek vrácen, musí činit alespoň 200 korun v případě daňového přiznání. U ročního zúčtování (přes zaměstnavatele) je limit nižší, stačí 50 korun. Finanční správa navíc přeplatek vyplatí pouze tehdy, pokud u ní nemáte žádný jiný daňový nedoplatek.
Žádost o vrácení přeplatku na dani: Kde ji najít (vzor a návod)
Finanční úřad nezasílá přeplatky automaticky, vždy je nutné o ně formálně požádat. Administrativa je však jednoduchá, žádost je totiž přímou součástí formuláře daňového přiznání. Stačí vyplnit příslušnou tabulku na konci tiskopisu, kde uvedete výši přeplatku a číslo bankovního účtu.
- Ve dvoustránkovém daňovém přiznání najdete žádost na spodní části první strany.
- V čtyřstránkovém daňovém přiznání se nachází na spodní části čtvrté strany.
Přeplatek na dani v exekuci či insolvenci
Daňový přeplatek není chráněn před exekucí a nevztahuje se na něj žádné nezabavitelné minimum. V praxi to znamená, že pokud je na poplatníka vedena exekuce, přeplatek obvykle putuje přímo exekutorovi a poplatník jej nedostane k dispozici.
V případě insolvence se daňový přeplatek považuje za mimořádný příjem. Dlužník má povinnost jej nahlásit insolvenčnímu správci, který částku použije k mimořádné splátce pro věřitele. Pokud přeplatek obdrží zaměstnanec v rámci mzdy, započítá se do čistého příjmu a srazí se podle standardních pravidel pro srážky ze mzdy.
Vrácení přeplatku na sociálním a zdravotním pojištění
U zaměstnanců k přeplatkům na sociálním a zdravotním pojištění nedochází, protože se u nich neuplatňují žádné slevy ani odpočty. U OSVČ však nárok na přeplatek vzniknout může, a to v situaci, kdy zaplacené zálohy během roku převýší vypočtené pojistné.
Za rok 2025 tato situace nastává zejména tehdy, pokud byl hrubý zisk v tomto roce nižší než v roce 2024. Obě instituce (zdravotní pojišťovna i ČSSZ) zasílají přeplatek do 30 dnů od odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích. OSVČ si mohou v Přehledu zvolit, zda chtějí peníze vrátit na účet, nebo je použít na úhradu budoucích záloh.
Přeplatek na dani z příjmů, sociálním a zdravotním pojištění se netýká OSVČ, které využívají dobrovolný paušální režim.
Daně 2026
Daně 2026
