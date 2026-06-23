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OSVČ v paušálním režimu ušetří: Od července klesají zálohy. Jak získat zpět přeplatky?

OSVČ v paušálním režimu ušetří.

OSVČ v paušálním režimu ušetří. Zdroj: Freepik

onk
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  • Měsíční paušální záloha v prvním pásmu klesne z 9 984 korun na 9 162 korun.
  • Kvůli zpětné platnosti novely vznikl poplatníkům přeplatek 4 932 korun za první pololetí.
  • Přeplatek lze vybrat hned – stačí v červenci poslat na účet finančního úřadu pouze 4 230 korun.

Desítky tisíc živnostníků v prvním pásmu paušálního režimu čeká od poloviny roku příjemná změna. V návaznosti na úpravu odvodů na důchodové pojištění se od 1. července 2026 snižuje měsíční paušální záloha. Namísto dosavadních téměř deseti tisíc korun budou OSVČ nově platit 9 162 korun měsíčně. První platba v nové výši je splatná k 20. červenci.

Protože novela zákona snižuje odvody na důchodové pojištění zpětně již od 1. ledna 2026, vznikl všem, kteří v prvním pololetí platili plnou částku, nárok na vrácení peněz. Za prvních šest měsíců roku stát poplatníkům dluží celkem 4 932 korun.

Jak získat přeplatek zpět co nejrychleji

Finanční správa nabízí živnostníkům jednoduchou cestu, jak se k penězům dostat bez zbytečného papírování. O vzniklý přeplatek si mohou jednoduše snížit nejbližší měsíční zálohu.

„Pokud chtějí OSVČ přeplatek za první polovinu roku vrátit hned, sníží si červencovou zálohu a trvalý příkaz na novou pravidelnou částku nastaví až od srpna,“ radí generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.

Namísto standardní částky 9 162 korun tak v tomto případě postačí uhradit 4 230 korun. O přeplatek ve výši 4 932 korun si případně poníží některou z dalších měsíčních záloh, pokud tak neučiní hned v červenci.

Pozor na nastavení trvalých příkazů

Nová pravidelná měsíční částka pro první pásmo paušální daně pak dosahuje 9 162 korun.

Kdo se rozhodne situaci neřešit a bude i nadále posílat původní vysokou zálohu, o své peníze nepřijde. Přeplatek zůstane na jeho daňovém účtu a o jeho vrácení bude možné požádat po skončení celého zdaňovacího období v roce 2027. 

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