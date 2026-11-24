Pozor na podvod s vrácením daní: E-maily lákají na přeplatek a chtějí údaje z karty
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- Finanční správa varuje před novou vlnou podvodných e-mailů lákajících na smyšlené vrácení přeplatku na daních.
- Útočníci zneužívají označení státní domény „gov.cz“ i vzhled Portálu občana a pod záminkou poplatku se snaží vylákat údaje k platebním kartám.
- Finanční úřady odkazy k vyplacení přeplatků nikdy neposílají.
Finanční správa upozorňuje na další vlnu podvodných e-mailů, které se vydávají za úřední oznámení o vrácení daní a manipulují adresáty uváděním názvu státní domény „gov.cz“ v textu zprávy. Útočníci se snaží z daňových poplatníků vylákat osobní údaje a údaje k platebním kartám.
Falešný úřad hrozí lhůtou 24 hodin
Zprávy se zobrazují pod názvem „Daňová správa ČR“ a používají označení „Centrum daňových refundací“ nebo „Daňový úřad pro refundace“. Předmět zprávy začíná slovy „Důležité oznámení k vaší daňové“ a pokračuje e-mailovou adresou příjemce. Zpráva vyzývá příjemce k reakci do 24 hodin a hrozí pozastavením údajné žádosti o vrácení daní.
Finanční správa důrazně varuje, aby lidé na odkazy v těchto zprávách neklikali a žádné údaje nevyplňovali.
Podvodný web láká na tisíce
Tlačítko „Zobrazit podrobnosti refundace“ vede na podvodný web. V jednom z nahlášených případů navazující stránka napodobuje vzhled Portálu občana, slibuje vrácení 9 958 korun a požaduje „poplatek za ověření“ ve výši 250 korun. Současně žádá osobní údaje, číslo bankovního účtu a údaje z platební karty.
Finanční správa nezasílá e-mailem ani SMS odkazy pro vrácení daňových přeplatků a touto cestou nepožaduje údaje z platebních karet ani přístupová hesla. Její oficiální e-mailové adresy končí @fs.gov.cz. Samotný název odesílatele, logo nebo „gov.cz“ v textu zprávy v žádném případě pravost nepotvrzují.
Jak se chránit před podvodem
- Na podezřelou zprávu neodpovídejte a neklikejte na odkazy.
- Nevyplňujte údaje ke kartě, přihlašovací hesla ani potvrzovací kódy a neplaťte požadovaný poplatek.
- Pravost zprávy ověřte u svého finančního úřadu. Kontakty vyhledejte přímo na webu financnisprava.gov.cz.
Co dělat, pokud jste již naletěli
Pokud jste na falešné stránce zadali údaje k platební kartě nebo přihlašovací údaje do elektronického bankovnictví či odeslali peníze, ihned kontaktujte svou banku prostřednictvím oficiální telefonní linky. Domluvte se na blokaci karty či zabezpečení účtu a nepotvrzujte další platby. Případ následně oznamte Policii ČR. Původní zprávu a případné doklady o platbě uchovejte pro další vyšetřování.