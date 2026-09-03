Průvodce EET 2.0: Stát spustil oficiální web pro podnikatele a speciální infolinku
- Na adrese eet.gov.cz funguje nový oficiální portál, který nabízí kompletní informace o pravidlech, technické dokumentaci i výjimkách z evidence.
- Finanční správa spustila také infolinku 953 109 109.
- Ostrý start EET 2.0 je naplánován na 1. ledna 2027, v polovině září začne série informačních seminářů v regionech.
Ministerstvo financí ve spolupráci s Finanční správou spustilo oficiální informační kanály k projektu EET 2.0. Web eet.gov.cz se má stát hlavním zdrojem informací pro podnikatele, živnostníky i tvůrce pokladních systémů, aby se předešlo šíření neúplných informací.
„Spuštění oficiálního webu je dalším důležitým krokem v přípravě EET 2.0. Je pro mě zásadní, aby podnikatelé a živnostníci dostávali všechny potřebné informace včas, srozumitelně a přímo z oficiálního zdroje. Proto jsme vytvořili přehledný web, na kterém najdou vše podstatné o fungování elektronické evidence tržeb a nebudou se muset spoléhat na neúplné či zavádějící informace, které mohou kolovat veřejným prostorem,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
Návody na certifikáty i bezplatná aplikace
Webový portál nabízí vysvětlení základních pravidel, definuje okruh dotčených subjektů a specifikuje platby, které budou evidenci podléhat. Podnikatelé zde najdou i postupy pro technické komplikace nebo výpadky připojení.
V rámci přípravy na spuštění systému, které proběhne 1. ledna 2027, budou na web postupně doplňovány praktické návody. Půjde zejména o instrukce k získání certifikátů přes portál MOJE daně, přístupy do testovacího prostředí a detaily k bezplatné webové aplikaci určené pro nejmenší živnostníky. Pro dodavatele pokladních zařízení je již od června přístupná technická dokumentace.
Operátoři poradí na telefonu
Pro řešení konkrétních dotazů je k dispozici infolinka na čísle 953 109 109. Provozní doba je stanovena od pondělí do čtvrtka (9.00–17.00) a v pátek (9.00–14.00). Na lince je připraveno až 35 operátorů z řad zaměstnanců finančních úřadů. Pokud operátor nebude schopen odpovědět okamžitě, po prověření informace zavolá tazateli zpět.
Kromě digitálních kanálů se stát zaměří i na osobní setkávání v rámci celorepublikové roadshow. Ta odstartuje 17. září v Praze a následně se přesune do Liberce, Pardubic, Jihlavy, Karlových Varů, Plzně, Brna a Chebu.
„Přijďte si vyslechnout praktické informace o projektu a případně se zeptat na vše, co vás zajímá,“ dodává ministryně Alena Schillerová s tím, že na seminářích spolupracují hlavní podnikatelské asociace a svazy. Registrace na semináře je možná přímo na novém webu.