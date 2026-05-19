Startuje další Daňové echo. Zaměří se na slevy na manžela a manželku
- Finanční správa spouští pátou etapu projektu Daňové echo.
Finanční správa v těchto dnech spouští další vlnu preventivní akce s názvem Daňové echo V. Cílem je upozornit poplatníky na nesrovnalosti, které úředníci odhalili pomocí analytických nástrojů při zpracování dat. Tentokrát se kontroloři zaměřili na jednu z nejčastěji chybně uplatňovaných položek – slevu na vyživovaného manžela či manželku za zdaňovací období roku 2023.
Prevence místo represivních kontrol
„Daňové echo je nástrojem, kterým finanční správa upozorňuje daňové poplatníky na možné nesrovnalosti v jejich daňových povinnostech zjištěné z analytického zpracování dat. Umožní jim díky tomu provést opravu ještě před případným zahájením daňové kontroly a doměřením daně ze strany správce daně,“ vysvětluje Patrik Madle, tiskový mluvčí Finanční správy ČR.
Podle něj začíná rozesílka osobních dopisů 20. května 2026. „Tento projekt neformálně upozorňuje daňové poplatníky na zjištěné nesrovnalosti v plnění daňových povinností. Dává tím poplatníkům možnost nápravy, a to bez dodatečných kontrol a sankcí,“ doplňuje Madle.
Miliony do rozpočtu
Finanční správa si od nového přístupu slibuje nejen vyšší efektivitu, ale i úsporu nákladů na obou stranách. „Nástroje jako je Daňové echo považujeme za jeden z pilířů moderní správy daní, která upřednostňuje prevenci a spolupráci před represí. Cílem je motivovat poplatníky k dobrovolnému plnění daňových povinností a dát jim prostor k opravě případných chyb bez jakýchkoliv sankcí,“ uvedla Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.
Předchozí čtyři etapy projektu se ukázaly jako velmi úspěšné. Dosud bylo osloveno přes 5 000 poplatníků a do státní pokladny se díky jejich dobrovolné nápravě vrátilo 68,3 milionu korun. Nejvyšší úspěšnost (74 procent) zaznamenala právě druhá etapa, která se stejně jako ta současná věnovala slevám na manžele.
Proč poplatníci chybují?
Sleva na manželku (manžela) je celkem 24 840 korun (v případě držitele průkazu ZTP/P se částka zdvojnásobuje). Hlavní podmínkou je, že vlastní roční příjem druhého z manželů nepřesáhl 68 tisíc korun.
Právě výpočet tohoto limitu je nejčastějším kamenem úrazu. Do vlastního příjmu se totiž započítávají i položky, které lidé často chybně považují za osvobozené:
- Všechny hrubé příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) i podnikání.
- Dávky nemocenského pojištění (nemocenská, ošetřovné, mateřská – peněžitá pomoc v mateřství).
- Podpora v nezaměstnanosti.
- Všechny typy důchodů.
Naopak se do limitu nezapočítává například rodičovský příspěvek, přídavek na dítě či porodné.
Nyní lze slevu uplatnit pouze v případě, že poplatník žije ve společné domácnosti s vyživovaným manželem/manželkou a zároveň pečuje o dítě ve věku do tří let.