Cena zlata 2022 a investice: graf a vývoj ceny investičního zlata | e15.cz

Zlato patří k nejoblíbenějším burzovním komoditám. Investoři na něm oceňují především relativní spolehlivost v čase krizí a vysokou likviditu. Zájem budí i skutečnost, že jeho hodnota roste od dob opuštění Brettonwoodského měnového systému roku 1971, kdy se cena drahého kovu začala řídit tržními zásadami nabídky a poptávky. Následující graf ukazuje vývoj ceny zlata.

Vývoj ceny zlata

Kurz a cena za gram

Cena zlata se na světových burzách většinou udává v dolarech za troyskou unci (oz), která odpovídá 31,103 gramu. Do výhodnosti tedy logicky zásadně promlouvá aktuální kurz dolaru v poměru k měně, která investora zajímá. Zde přicházejí ke slovu klasická pravidla tržní ekonomiky, kterým je dobré věnovat pozornost. Oslabený dolar má často za následek větší poptávku ze strany ostatních měn, vzácného kovu je pak na trhu méně, což žene cenu zlata vzhůru.

Zlato versus úroky a inflace

Obecně lze pozorovat několik trendů: S rostoucí inflací ve světě roste i poptávka a s ní cena zlata. Znehodnocení měny vede investory k vytváření zlatých rezerv, neboť z dosavadního vývoje je patrné, že zlato představuje stabilní investici hodící se především v těžkých časech.

Martin Holman z J&T Banky navíc uznává, že s rostoucí inflací se dále zvyšují náklady spojené s těžbou, které rovněž zvyšují jeho cenu. Zdražování zlata lze pozorovat také při poklesu úrokových sazeb, kdy žlutému kovu klesá konkurence a investoři hledají jiné formy zhodnocení.

Je však třeba si uvědomit, že zmíněné trendy neexistují ve vzduchoprázdnu a situace na trhu může být v některých případech komplikovanější. Úrokové sazby tak mohou kupříkladu růst a tlačit cenu zlata dolů, sílící inflace však zároveň může působit opačně. Jindy mohou být oba trendy pro vývoj ceny zlata příznivé, ale výhodnému nákupu brání silný dolar.

Mnozí soukromí investoři mají tendenci roli zlata nadhodnocovat. Je důležité zdůraznit, že většina investičních poradců doporučuje zlato jako minoritní prostředek diverzifikace portfolia v rozsahu pěti až deseti procent objemu, nikoli jako komoditu, do níž by měl investor vložit úspory v naději, že se mu po uplynutí dlouhodobého časového horizontu spolehlivě zhodnotí. Martin Holman radí pro boj s inflací investovat spíše do akcií, protiinflačních dluhopisů a do realit.

Krizová období jako hospodářská krize z let 2008 až 2011 však představují relativně spolehlivý motor růstu ceny zlata, kdy drobní investoři i větší subjekty zpravidla nakupují drahý kov ve velkém, což znenadání žene jeho cenu nahoru.

Cena zlata v roce 2023

Příkladem může být i krizový rok 2020, kdy vlivem ekonomických opatření ve světě a krize spojené s nástupem koronaviru cena zlata poprvé v historii překonala hranici dvou tisíc dolarů za troyskou unci. Rekord nastal v srpnu 2020, kdy se vyšplhala na závratných 2075 dolarů.

Cena zlata na světových trzích zhruba v půlce března 2023 překonala dva tisíce dolarů za troyskou unci, což je nejvíce za poslední rok. Naposledy tuto hranici žlutý kov atakoval krátce po invazi Ruska na Ukrajinu na začátku loňského března. Důvodem současného růstu je panika na trzích způsobená problémy velkých bankovních domů Credit Suisse a SVB.

Do současné situace kdy cena roste promlouvá především vysoká inflace i kritická situace v souvislosti s děním na Ukrajině. Aktuální cena zlata čerstvě prolomila 2000 dolarů za troyskou unci.

Investiční zlato a DPH

Investiční nebo také fyzické zlato mívá podobu zlatých slitků, cihel a investičních mincí. Jeho velkou výhodou je osvobození od DPH podle § 92 zákona o dani z přidané hodnoty, který vychází z evropské legislativy. To se samozřejmě nevztahuje na běžné šperky z klenotnictví, které zlato v ryzí formě bez příměsí zpravidla ani neobsahují.

Investice do zlata má však i nevýhody a úskalí. Pokud nebudete mít zlato doma, připravte se na poplatky za uchovávání nakoupeného kovu v bance a za jeho pojištění, které si je třeba hradit z vlastní kapsy. Proto mnozí poradci doporučují nákup fyzického zlata přímo od obchodníka a jeho uložení do trezoru. Při nákupu musíte i tak počítat s takzvanou prémií pokrývající výrobní a distribuční náklady a marži obchodníků. Ta bývá mnohem vyšší u specifičtějších typů mincí a produktů, jinak činí jednotky procent z celkové sumy.

V případě, že se rozhodnete místo cihliček a slitků pro nákup investičních mincí, je zásadní dobře vybrat typ. Pokud nejste sběratelé a neusilujete o shromažďování kolekce, investiční mince by měly patřit mezi ty, s nimiž se obchoduje celosvětově. Mezi oblíbené patří například typy:

Maple Leaf

American Eagle

Wiener Philharmoniker

Krugerrand

Investiční zlaté mince v tuzemsku vydává Česká národní banka, ražbu obstarává Česká mincovna. Pokud si nejste jistí, jakého obchodníka zvolit, můžete investiční zlato odkoupit a prodat rovnou tam.

Korelace Bitcoinu s vybranými indexy a zlatem

Žlutý kov a cenné papíry

Kromě nákupu fyzického zlata se dá s drahým kovem obchodovat i nepřímo, například prostřednictvím nákupů cenných papírů těžařských společností. Dlouhodobě populární mezi investory jsou například giganty jako Barrick Gold (GOLD) a Newmont Mining Corp. (NEM).

Investoři mohou sáhnout i k nákupu ETF fondů, čímž se stávají de facto spoluvlastníky fyzického zlata. Výhodou ETF fondů je jejich vysoká likvidita. Mezi další možnosti patří nákup kontraktů s odloženým termínem dodání (futures), CFD kontrakty, certifikáty a warranty – ve všech případech však svou strategii raději konzultujte se zkušeným investičním poradcem.