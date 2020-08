Zlato, stříbro, nebo platina? Do jakého drahého kovu investovat? | E15.cz

Zlato, stříbro, platina – anebo v poslední době populární palladium – to jsou všechno vzácné kovy, které nejeden investiční poradce doporučuje zařadit do investorského portfolia. Tyto kovy mají svoji hodnotu, přitahují možností fyzicky je vlastnit a snadno je sbalit, třeba na nebezpečnou cestu přes hranice, pokud by se znovu lámal režim. Přes své fyzikální podobnosti se ale výrazně liší v ekonomickém užití, a tak by si měl investor dobře rozmyslet, co je cílem jeho investice a jaké riziko je ochotný nést.

Zlato do zlatnictví, stříbro do průmyslu

Drahé kovy se liší svým užitím i zpracováním. I to je třeba do investorských úvah zahrnout. „Zlato je z celé skupiny cenných kovů unikátní. Zhruba 90 procent vytěženého zlata se prodá na investiční nebo klenotnické účely a pouze 10 procent se využije průmyslově. U ostatních kovů je tomu jinak. U stříbra je poměr již půl na půl a u platiny a palladia převládá průmyslové využití. Jejich nejznámější aplikace je do katalyzátorů v autech,“ říká Pavel Ryska, analytik J&T Banky.

Zlato má i své další výhody, díky nimž přitahuje investory. Tak například ze všech uchovatelů hodnoty a majetku má nejdelší důvěru, kterou si drží už přes šest tisíc let. „Navíc je přirozeně inflační, zhruba tři procenta ročně odpovídají nově vytěženému množství ročně. V České republice pro zlato neexistuje veřejný registr, a tak je anonymní,“ konstatuje investiční poradce Michal Nedbal. Veřejný registr neexistuje ovšem ani pro stříbro nebo pro platinu.

Jak se chovají ceny kovů

S ohledem na užití a vlastnosti se ceny každého kovu chovají jinak. Ceny platiny, palladia a částečně i stříbra se významně odvíjejí od průmyslové poptávky, tedy jsou závislé na stavu ekonomiky a jsou cyklické. Rovněž reagují na to, jak se daný kov využívá v jednotlivých sektorech – například platina a palladium jsou si přímými konkurenty ve zmíněných katalyzátorech do automobilů.

„Investor jejich koupí částečně sází na ekonomickou prosperitu. Naopak zlato se poptává především jako zajištění portfolia, a proto jeho cena často těží z nejistoty v ekonomice. Současná situace podle mého názoru více nahrává investici do zlata. Nejde přitom pouze o světovou hospodářskou recesi, která se právě odehrává,“ konstatuje Pavel Ryska.

Centrální banky na tuto situaci zareagovaly masivním zvyšování objemu peněz v ekonomikách, což vyvolává riziko znehodnocení měn. Právě proti tomu je zlato podle investičních poradců a bankéřů osvědčenou pojistkou.

Srovnání drahých kovů