Vláda projednává konsolidační balíček | Sněmovna online | e15.cz

Opozice: Pokud balíček projde, lidem se bude žít hůř

„Můžete se přetahovat zleva doprava, kdo to dělal hůře, ale odskáčou to lidé, kteří to zaplatí,“ řekl během svého proslovu předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Souhlasí s vládou v tom, že veřejné finance na tom nejsou dobře, odmítá ale vládní kroky k jejich ozdravení. Stát by měl podle něj novelizovat zákon o státním rozpočtu stažením výdajů. „Konsolidační balíček tak, jak jej navrhujete, povede ke snížení životní úrovně části obyvatel,“ dodává.

Poslankyně za ANO Berenika Peštová kritizovala nepřítomnost většiny ministrů, velká část míst ve vládních lavicích zůstává neobsazená. „Ústava říká, že je vláda odpovědná Poslanecké sněmovně, takže tady máte sědět,“ pronesla směrem k ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi (ODS). Reagovala tak na jeho předchozí prohlášení směrem k velkému množství faktických připomínek. „Pokud takto budeme pokračovat, nemůžete po mně vyžadovat, abych tu seděl celou dobu,“ řekl Stanjura.

Následoval proslov Davida Štolpy z hnutí ANO na téma daně z nemovitosti. „Rozumím tomu, že země stojí před finančními výzvami, ale se zvýšením daně z nemovitosti nesouhlasím,“ řekl. Koupě vlastního bydlení podle něj není jen doménou bohatých, opatření naopak nejvíce dopadne na mladé rodiny. Zvýšení daně se podle něj promítne i do cen nájemného. „Když nestojí za občany vláda, musí za nimi stát sněmovní opozice,“ uzavírá. Sazba daně z nemovitosti se má podle vládního balíčku zvýšit až na dvojnásobek.