Poslanci mění konsolidační balíček. Vadí jim dražší e-cigarety, voda či noviny | e15.cz

Možné zásahy do předkládaných paragrafů nevyloučil ani ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Podle dostupných odhadů jich mohou být desítky. „Pokud se na něčem shodne celá koalice, změníme to, pokud ne, zákon nedozná větších úprav,“ řekl Stanjura. Připustil rovněž debatu o návrzích opozice. „Není důvod, abychom některé nepodpořili. Mezi druhým a třetím schvalovacím kolem se poradíme,“ dodal. Důležitý je podle něj objem kroků ve výdajích i příjmech, na němž bude jako šéf státní pokladny trvat. V příštích dvou letech mají zlepšit stav rozpočtu o více než 150 miliard korun.

E-cigarety

Balíček se s výjimkou tichého vína zaměřuje na všechny neřesti. Spotřební daně mají stoupnout u piva, šumivého vína, tvrdého alkoholu, tabáku včetně zahřívaného, e-cigaret či nikotinových sáčků. Vzrostou i odvody z hazardu.

Až dvojnásobně si mají připlatit vapeři, z každého mililitru náplně by nově hradili desetikorunu. Piráti to však považují za přehnané, méně by zatížili i zahřívaný tabák. „Nesouhlasíme s tím a budeme navrhovat změnu,“ napsala strana na Twitteru. Nastavení daní by odstupňovala podle zdravotních rizik. Uskupení míní, že skokovým zvýšením odvodů z cigaretových náhražek by se kabinet dostal do rozporu s cílem snižovat závislosti spojené s kouřením.

Změnu parametrů žádá i KDU-ČSL, podle níž má předloha technické nedostatky. „Dosud byl základ daně určen podle gramů tabáku ve výrobku, nyní by to bylo dle objemu či celkové váhy produktu. V kombinaci se zvýšením daňové sazby by to cenu e-cigaret a zahřívaného tabáku neúměrně zvedlo. Nedává smysl, aby tyto alternativy tabáku stály téměř stejně jako běžné cigarety,“ řekl lidovecký poslanec Michael Kohajda.

Pleny, kojenecká voda a noviny

Debatovat budou koaliční politici také o převedení dětských plen, kojenecké vody nebo ženských hygienických potřeb do navrhované nižší, 12procentní sazby DPH. Rodinám s malými dětmi hodlá ulevit KDU-ČSL, levnější menstruační potřeby a rovněž kohoutkovou, minerální a léčivou vodu by uzákonili Piráti. STAN chce rovněž jednat o úlevě pro tištěné noviny, na něž se má od ledna vztahovat 21procentní sazba DPH. Nyní deníky spadají do desetiprocentní sazby.

Vláda se už dohodla, že rostlinné alternativy mléka, které jsou nákladnou součástí jídelníčku řady alergiků, budou od ledna podléhat jen dvanáctiprocentní DPH. Ta se bude vztahovat i na balené kravské mléko.

Daň z nemovitostí

Hnutí Starostů a nezávislých trvá na tom, aby se o inkaso ze zvýšené daně z nemovitostí nedělily radnice se státem, ale bylo i nadále stoprocentním příjmem radnic. Svaz měst a obcí (SMO) by v takovém případě souhlasil s poklesem podílu místních samospráv na dani z příjmů právnických a fyzických osob. Nutná by však byla novela zákona o rozpočtovém určení daní, který přesně rozděluje vybrané peníze mezi stát, obce a kraje. Ministerstvo financí návrh SMO neodmítá, pokud se radnice vzdají alespoň 9,3 miliardy korun, které hodlalo v příštích dvou letech pomocí nárůstu daně z nemovitostí získat.

Šéf sněmovního rozpočtového výboru za STAN to označil za technikálii, protože výsledný efekt by pro státní pokladnu zůstal stejný. „Upozornil jsem ale, že původní návrh nepřihlížel k tomu, že daň z nemovitosti je pevná, kdežto příjem z rozpočtového určení daní se vyvíjí v čase ve prospěch obcí a že je tam potřeba dodat v tomto případě index,“ řekl Právu.

Tiché víno

Vzrušenou debatu lze očekávat o konci daňových prázdnin pro tiché víno, přesněji o zavedení spotřební daně pro výrobce nešumivého vína. Debatě jsou údajně nakloněny všechny vládní strany. Podle informací E15 však bude tento bod projednáván zvlášť, aby schválení konsolidačního balíčku jako celku nezablokoval.

Zdražení dálničních známek

Pokud je ministr Stanjura nakloněn jednání i s opozicí, na přetřes by se mohlo dostat mírnější zdražení dálničních známek. Poslanec ANO Martin Kolovratník navrhuje úpravu zdražení roční dálniční známky z 2300 korun na dva tisíce. V současné době tato roční známka stojí 1500 korun.

Zaměstnanecké benefity a dotace

Další náměty na změny mají do konce měsíce dodat zástupci zaměstnavatelů a odboráři, dohodli se na tom s vládou na tripartitě. Kritizují například rušení daňových úlev u zaměstnaneckých benefitů. Firmy zajímá i podoba škrtů v dotacích, jsou proti snižování investic. Šéf Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj apeluje na to, aby je kabinet vyňal z balíčku. „Investice do infrastruktury a prorůstových věcí jsou investice, které dělají i podniky. I ty se občas zadluží, aby se mohly posunout dál,“ uvedl.

Vláda plánuje v letech 2024 až 2025 seškrtat národní dotace o téměř 55 miliard korun. Jakých oborů a firem se to dotkne, se má vyjasnit do září. Touto částí balíčku se parlament nezabývá, jde o pravomoc jednotlivých ministrů.