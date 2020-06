Dovolená v Chorvatsku: Kolik bude stát vlak nebo letadlo? Platí nějaká omezení? | E15.cz

Češi si letos mohou pro dovolenou u moře vybrat bezpečně zatím jen tři destinace: Chorvatsko, Řecko a Bulharsko. K oblíbenému Jaderskému moři letos poprvé vypravuje dopravce RegioJet přímý vlakový spoj. Kdo nechce strávit více než čtrnáct hodin ve vlaku, může do Chorvatska doletět ani ne za dvě hodiny.

Roky po zrušení přímého spoje Českých drah z Prahy do Chorvatska se na tuto trasu pouští soukromý dopravce RegioJet. Ceny za jeden směr budou začínat na 590 korunách, v lůžkové části na 790 korunách. „Ještě nikdy nebyly ceny jízdenek do Chorvatska tak levné. Chceme, aby naše ceny byly nastaveny tak, aby si cestu k moři do Chorvatska mohl dovolit skutečně každý,“ řekla ředitelka vlakové dopravy společnosti Ivana Kašická.

Vlaky pojedou až třikrát týdně a pojedou přes noc. V půl šesté večer se vypraví z Prahy a pojede přes zastávky v Pardubicích, Brně, Břeclavi, Bratislavě, Lublani a skončí v severochorvatské Rijece zhruba v osm ráno druhý den. V opačném směru jsou časy podobné. V Rijece má na vlak navazovat řada autobusových spojů, které pasažéry za dalších zhruba dvě až tři stovky dovezou do různých chorvatských letovisek.

„Souprava vlaku bude mít až 12 vozů s kapacitou 560 míst,” upřesnil mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. Prodej jízdenek má začít v úterý 9. června. Vlaky pojedou do Chorvatska od 30. června do 26. září.

Vlak se cestovatelům z Česka vyplatí zejména v případě, že míří do severní části Chorvatska nebo jeho středu. Do oblíbeného Splitu na jihu země totiž může cesta autobusem z Rijeky trvat až osm hodin. Což v součtu s více než čtrnácti hodinami ve vlaku nemusí být příjemné a pohodlné.

Vyjma vlaku a vlastního auta se ale dá dostat na Jadran i letecky. Aerolinky už spustily prodej letenek na léto, většina začíná létat od července, byť se sníženou frekvencí. Například irský dopravce Ryanair začne létat jednou týdně z Prahy do Zadaru od začátku července, cesta potrvá zhruba hodinu a půl. Letenka se pohybuje od jednoho tisíce do tří tisíc korun za jeden směr a bez zavazadel.

Smartwings prodává zase letenky do Splitu, ceny za jeden směr začínají na třech tisících korunách a také v nich nejsou zahrnutá zavazadla.

Dovolenou v Chorvatsku začaly nabízet i cestovní kanceláře, na začátku června už byly vypraveny první zájezdové autobusy.

Pro Chorvatsko neplatí pro Čechy žádná omezení, nemusí prokazovat, že mají v zemi příbuzné ani rezervované ubytování. Česko totiž patří mezi deset zemí, pro které Chorvatsko takto uvolnilo pravidla.

Před odjezdem by si ale měli cestovatelé vyplnit online formulář, kde vloží informace o sobě a podepíší čestné prohlášení, že se nenakazili koronavirem a ani nebyli v kontaktu s nakaženým. Formulář půjde vyplnit i na hranicích, ať už na zemi nebo na letišti, Chorvaté ale varují, že půjde o významné zdržení při přechodu.

Chorvatsko patří mezi evropské země s nejméně nakaženými novým typem koronaviru. Potvrzených nakažených má přes 2 200, mrtvých zhruba sto. Aktuálně nemocných je několik desítek lidí.