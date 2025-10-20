Bitcoin podle analytiků míří k novému rekordu
Navzdory nedávnému propadu pod 108 tisíc dolarů zůstávají analytici vůči bitcoinu optimističtí. Nejrozšířenější kryptoměna by se podle nich mohla už v závěru roku vrátit nad hranici 120 tisíc dolarů a atakovat dosavadní rekord 125 tisíc. V pondělí odpoledne se jeho cena držela kolem 110 tisíc dolarů.
Kryptoměně pomáhá historicky silné čtvrté čtvrtletí i přetrvávající zájem institucionálních investorů. Uvedli to analytici a obchodníci oslovení ČTK.
Bitcoin se v současnosti obchoduje okolo 110 tisíc dolarů. V posledních dvou týdnech zaznamenal pokles zhruba o desetinu po prohlášení prezidenta Donalda Trumpa o uvalení nových cel na dovoz z Číny.
„Bitcoin za poslední necelé dva týdny ztratil 13 procent své hodnoty, když se propadl z dosavadního rekordu pod 108 tisíc dolarů. Způsobilo to v podstatě jediné oznámení prezidenta Trumpa, že zavede další clo ve výši 100 procent na dovoz z Číny. Následovala největší jednodenní likvidace kryptoměnových futures pozic v historii krypta," uvedl ředitel Bit.plus Martin Stránský. Události posledních dnů podle něj však znamenají jen krátkodobý výkyv a do konce roku očekává pokoření mety 130 tisíc dolarů.
Kryptoměnový trh má za sebou několik měsíců soustavného růstu. Hodnota trhu kryptoaktiv vzrostla podle analytika Wood&Company Tomáše Kalabise od dubna do začátku října z 2,6 bilionu dolarů až na 4,2 bilionu. V současnosti je přibližně 3,5 bilionu dolarů. „Přestože nedávný cenový šok a rekordní likvidace na derivátových trzích ve výši téměř 20 miliard dolarů vystrašily investory, věříme, že jde pouze o krátkodobý pohyb, nikoli začátek dlouhodobějšího trendu," řekl ČTK.
Po růstu automaticky pokles
Současný pokles kryptotrhu vnímá ředitel společnosti Coingarage Ota Janda jako přirozenou korekci po růstovém období. „Trh byl přehřátý a kombinace likvidací pákových pozic, geopolitických napětí a makroekonomických tlaků způsobila rychlý výprodej. Fundamentálně se ale nic nemění – adopce blockchainu i zájem institucí pokračují, což je pro dlouhodobý vývoj pozitivní signál. Do konce roku očekávám, že se trh stabilizuje a začne znovu posilovat. Bitcoin by se mohl vrátit do pásma kolem 120 tisíc až 140 tisíc dolarů," uvedl Janda.
Bitcoin se sice podle analytika Purple Trading Petra Lajska s prodejním tlakem popral statečně, ale investorům připomněl, že extrémní volatilita je v tomto prostoru stále realitou. „I přesto může být závěr roku pro kryptoměny pozitivní. Čtvrté čtvrtletí je pro bitcoin historicky nejsilnější, s průměrným růstem přes 57 procent a říjen sám o sobě má pověst zeleného měsíce, kdy v devíti z posledních deseti let končil v plusu. Příznivý vývoj podporuje i současná makroekonomická situace," podotkl. U bitcoinu podle svých slov vidí potenciál útoku na 130 tisíc dolarů, a to s větší pravděpodobností než propad pod 100 tisíc dolarů.
Nabídka nových bitcoinů po jarním halvingu podle Rostislava Plachého z Golden Gate dál klesá a institucionální poptávka, zejména prostřednictvím ETF, zůstává silná. Pokud se potvrdí očekávané snižování sazeb v USA a geopolitická nejistota přetrvá, může podle jeho slov bitcoin do konce roku znovu posílit a pohybovat se v pásmu přes 125 tisíc dolarů.
Řekli o bitcoinu. Jak na kryptoměnu reagoval svět byznysu
Kryptoměna bitcoin se dostala do oběhu 3. ledna 2009. Během patnácti let existence zaujala nejen vývojem svého kurzu, ale i tím, jaké reakce vzbudila mezi známými podnikateli, investory nebo politiky. Následuje chronologicky řazený výčet silných výroků o nejstarší virtuální měně.
2010
„Pokud tomu nevěříš nebo nerozumíš, nemám čas tě přesvědčovat, sorry.“ Reakce dodnes neznámého tvůrce bitcoinu Satoshiho Nakamota, když na diskuzním fóru popisoval technické parametry kryptoměny.
2011
„Od peněžního systému chceme, aby zprostředkovával transakce a aby díky tomu rostlo hospodářství jako celek. V případě bitcoinu se ale nic takového neděje. Na něm bohatnou ti, kteří ho mají dostatek a neutrácejí.“ Lauerát Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman.
2014
„Držte se od bitcoinu dál. Je to v podstatě jen šálení smyslů.“ Šéf Berkshire Hathaway Warren Buffett se o čtyři roky později zmínil o bitcoinu znovu kriticky. Vyjádřil přesvědčení, že virtuální měna špatně skončí, a přirovnal ji k jedu na krysy.
2015
Výrok šéfa hnutí ANO a jednoho z nejbohatších obyvatel Česka zdobil i jednu ze zdí v pražských Holešovicích. |
„Vůbec netuším, co to je, a pokud vím, tak nikdo bitcoinem neplatí. Ta měna nemá nějakou dobrou pověst." Andrej Babiš v roli ministra financí takto komentoval zprávu, že kryptoměnu bylo možné koupit i na pobočkách České pošty.
2017
„Bitcoin je ukazatelem toho, jak velká je ve světě poptávka po praní špinavých peněz.“ Larry Fink, šéf společnosti BlackRock, která je největším správcem aktiv na světě. V roce 2023 ale svůj názor změnil. Právě jeho firma se začala připravovat na spuštění prvního bitcoinového burzovně-obchodovaného fondu (ETF). Růst kurzu bitcoinu na podzim 2023 navíc glosoval slovy, že jde o přesun investorů za kvalitou, a tou kvalitou je podle Finka právě dominantní kryptoměna.
2018
„Bitcoin je příklad investice, na který sedí teorie většího hlupáka. Sama o sobě kryptoměna nic neprodukuje. Kdybych si teď mohl vsadit na její pokles, udělám to.“ Zakladatel Microsoftu Bill Gates, později, v roce 2022, na téma kryptoměn dodal, že kdo má méně peněz než Elon Musk, neměl by bitcoin vůbec kupovat.
2021
„V době, kdy na standardní měně máte úroky pod úrovní inflace, jenom blázen by se nedíval po alternativách. Konkrétně bitcoin je skoro stejný bullshit jako ty běžné peníze. Klíčové slovo je ,skoro’“. Elon Musk, šéf Tesly a SpaceX, jehož firmy drží bitcoiny ve své rozvaze.
2023
„Když zahrabete zlato na zahradě, bude to stále zlato i za tisíce let. Ale když o bitcoin přestanou mít zájem těžaři, ztratí na hodnotě. Je to zranitelné aktivum.“ Nassim Nicholas Taleb na investiční konferenci SH!FTS. |
„Já céčka kupovat nechci.“ Na stejné konferenci jako Taleb se kriticky vůči kryptoměnám jako takovým vymezil šéf EPH a spolumajitel vydavatele deníku e15 Daniel Křetínský. |