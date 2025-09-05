Kryptoměny čím dál častěji drží i firmy, které s bitcoinem a spol. nemají vůbec nic společného
Přibývá zahraničních společností obchodovaných na burze, které do svých rezerv zařazují bitcoin a dakší kryptoměny. Jedné z těchto firem pomohl získat prostředky na nákup digitální měny i český fond RockawayX.
Tento týden nakoupil americký výrobce zdravotnických pomůcek Sharps Technology virtuální měnu solana v hodnotě 400 milionů dolarů. Peníze na tuto transakci získal udáním svých cenných papírů řadě fondů, které se zaměřují na podchycení potenciálu technologie blockchain. Mezi ně patří kromě americké Pantery nebo ParaFi také tuzemský RockawayX, který právě na solanu vsadil už před více než pěti lety, kdy její kurz dosahoval ani ne setiny současné hodnoty.
Šéf RockawayX Viktor Fischer na solaně a jejím stejnojmenném blockchainu dlouhodobě oceňuje její technologickou stránku, díky které prý právě tento projekt nejvíce přispěje k rozvoji superrychlých online plateb a obecně zefektivnění finančních služeb, které dosud nabízely skoro výhradně jen banky.
V případě Sharps Technology je ale její záměr se solanou mnohem přímočařejší: vydělat na dalším růstu kurzu kryptoměny. „Je to vlastně strategie po vzoru Michaela Saylora a jeho firmy Strategy, dříve MicroStrategy, která nakupuje bitcoin,“ nezastírá Fischer inspiraci největším korporátním držitelem bitcoinů na světě a současně průkopníkem odvážného byznysového manévru, při kterém jinak nepříliš věhlasná firma zkouší vylepšit své hospodaření a skokově zvýšit zájem investorů o její akcie.
„Solana je internetem kapitálových trhů, další evoluce globálních financí. Věříme, že zařazení tohoto digitálního aktiva do rezerv vygeneruje z dlouhodobého hlediska významnou hodnotu pro akcionáře Sharps Technology,“ maluje si strategický poradce firmy James Zhang.
Bitcoin a ti druzí
Nejčastěji se v rozvahách veřejně obchodovaných korporací objevuje bitcoin, v posledních měsících ale přibývá firem, které do nich zařazují alternativní digitální měny jako ether, parodický dogecoin, BNB nebo solana. Celkový počet těchto firem, jejichž původní byznys neměl se světem bitcoinu a spol. skoro nic společného, přesahuje 200, uvádějí weby jako Ethertreasuries a BTCtreasuries.
„Princip funguje v jednoduchém cyklu: společnost vydá nové akcie nebo dluhopisy, za získaný kapitál nakoupí bitcoin, rostoucí cena aktiva zvýší hodnotu aktiv v rozvaze a současně cenu akcií firmy. To jí následně umožní další financování a další nákupy,” vysvětluje manažer fondu Dopamine Investments Roman Panuška. „Stejný model se pomalu začíná šířit i na alternativní kryptoměny jako ether nebo solana, které často kromě spekulativního příběhu nabízejí takzvaný staking, tedy zjednodušeně dodatečný procentuální výnos z držení dané kryptoměny. Firmy tak prezentují, že jejich treasury dokáže generovat pasivní příjem a v očích investorů může jít o atraktivní věc.“
Právě Sharps Technology patří mezi ty, kterým spekulativní sázka alespoň krátkodobě dobře posloužila. Zatímco den před oznámením záměru nakupovat digiměnu za stovky milionů dolarů stála akcie této společnosti lehce přes sedm dolarů, současná cenovka je o více než padesát procent vyšší. Jak velkou částku RockawayX do Sharps Technology investoval, Fischer neprozradil.
Podobně se daří také akciím japonské původně hotelové společnosti Metaplanet. Jejich hodnota vyrostla na více než dvojnásobek od začátku dubna, kdy firma oznámila svůj záměr byznysové proměny v pomyslnou schránku na bitcoiny. V současnosti jich drží 20 tisíc z maximální možné zásoby 21 milionů virtuálních mincí.
„Fenomén mi tak trochu připomíná dobu takzvané dotcom bubliny na přelomu tisíciletí. Tehdy jen stačilo mít v názvu firmy .com a automaticky to zaručovalo zájem investorů, i když byl třeba byznys model těchto firem – řekněme – dost slabý,“ upozorňuje Aleš Vávra, odborník na takzvané shortování akcií, tedy obecně sázky na pokles hodnoty leckdy pochybně fungujících společností. „Firma, která toto dělá s kryptoměnami, hazarduje s důvěrou investorů. Protože když to ,nevyjde‘, tak se pak těžko najde někdo další ochotný poskytnout takové korporaci kapitál výměnou za vydání jejích akcií.“
Zájem o zařazování kryptoměn do rozvahy veřejně obchodovaných firem mohou podkopat i samy burzy. Provozovatel technologického parketu Nasdaq se podle serveru The Information chystá tento trend prověřit a vyžadovat, aby na něm obchodované společnosti získaly souhlas svých akcionářů předtím, než začnou shánět peníze na nákup digitálních aktiv.
Na hazard s důvěrou investorů některé takové firmy doplácejí už teď. Například tržní hodnota nebraského specialisty na ozonové čištění CleanCore Solutions se během pondělí propadla o polovinu v reakci na její záměr nakoupit kryptoměnu dogecoin za 175 milionů dolarů. Dogecoin je digitální mince, která vznikla jako vtip a nikdy ani nepředstírala sebemenší užitnou hodnotu. V posledních letech byla známá hlavně díky tomu, že s jejím kurzem prostřednictvím příspěvků na síti X manipuloval Elon Musk.
Microsoft řekl ne
Dokonce i podle některých fanoušků bitcoinu lze najít jen poměrně omezené množství případů, kdy by zařazení kryptoměn do rozvahy firmy dávalo smysl. „Když si koupím akcie Shell, tak chci expozici na ropu a plyn. Netoužím, aby se z firmy stal bitcoinový hedge fond. Většina firem obecně nemá přebytečnou hotovost, aby ji mohla ve velkém ukládat do bitcoinu. Správná alokace kapitálu spočívá u dobře fungujících společností v investici do rozvoje vlastního byznysu a férových výplatách dividend,“ uvažuje propagátor bitcoinu a bývalý manažer DHL Alex Pilař.
„U zdravých společností se silným cash flow dává smysl mít bitcoin na rozvaze – a zdá se, že trh to ocení i vyšší valuací. Na druhé straně stojí oportunistické ,zombie‘ firmy, které se jen snaží svézt na trendu a doufají v prémiové ocenění nad reálnou hodnotu svých aktiv. Pro mnohé z nich to ale neskončí dobře.“
Jedním z mála příkladů nákupu bitcoinů ze strany silné firmy Pilař považuje Teslu. Ta drží stále přes 11 tisíc bitcoinů. Jejich nákup během období koronavirové pandemie a nulových úrokových sazeb Musk vysvětloval tak, že je to pořád lepší řešení nakládání s volnou hotovostí než ji držet na účtu, kde by akorát rychle ztrácela na kupní síle.
Tesla je zatím největší společností podle tržní kapitalizace, která kryptoměny drží. Loni se snažil spoluzakladatel Strategy Michael Saylor přesvědčit k nákupu bitcoinu i akcionáře Microsoftu, ti to ale koncem loňského roku na doporučení představenstva firmy jednoznačně odmítli.
Bitcoin a kryptoměny: Vše, co byste měli vědět
Svět kryptoměn může být pro některé méně zkušené investory komplikovaný. Následující články na e15.cz jsou určeny převážně novým zájemcům o investování do kryptoměn. Najdete v nich konkrétní postupy, rady a informace týkající se i těch nejzákladnějších aspektů investování.
- Co jsou kryptoměny a jak fungují
- Bitcoin: Vše o nejslavnější kryptoměně
- Slovník pojmů ze světa kryptoměn
- Kurzy kryptoměn
- Jak koupit kryptoměnu?
- Daně a kryptoměny
- Návod: Jak investovat 100 tisíc korun do bitcoinu?
- Bitcoin halving 2024: Co je to půlení a kdy k němu dochází
- Ethereum: Vše o kryptoměně
- Peněženky na kryptoměnu
- Coinbase vs Binance
- Těžba kryptoměn