Jedna jízdenka na všechno, dokončení dálnic i „vrtky“. Jaké plány mají politici s dopravou v Česku?
Dokončení základní dálniční sítě, výstavba vysokorychlostní železnice i ceny za veřejnou dopravu patří k hlavním dopravním tématům nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny. Podívejte se, jaké sliby a řešení politické strany voličům předkládají ve svých volebních programech.
Do přehledu jsou zahrnuty politické strany a hnutí kandidující v říjnových volbách, které v některém z předvolebních průzkumů v posledním měsíci alespoň jednou překročily pětiprocentní hranici hlasů. Ta je dolním limitem pro vstup do dolní komory parlamentu.
ANO: návrat 75procentní slevy na jízdném
Hnutí ANO slibuje, že do roku 2029 zvládne otevřít přes 300 kilometrů dálnic a 60 obchvatů měst. Za tři roky má být podle jeho programu dostavěna dálnice D11 vedoucí z Prahy přes Hradce Králové až na hranice s Polskem. Ve stejném roce má být dokončena D6 vedoucí z hlavního města do Karlových Varů. Nejpozději v roce 2029 má být podle plánu ANO hotová i severní dálnice D35 vedoucí z Hradce Králové do Mohelnice. Výrazně pokročit chce i v dostavbě Pražského okruhu. Hnutí chce zároveň usilovat o zrušení zákazu prodeje aut se spalovacím motorem od roku 2035.
Na železnici chce ANO alespoň na 70 kilometrech hlavních koridorů zvýšit rychlost na 200 km/h. Pokročit chce i v zahájení výstavby vysokorychlostních železnic. „V roce 2027 zahájíme výstavbu dalších částí VRT na moravských úsecích pro rychlost 320 km/h a následně výstavbu prvních úseků klíčové páteřní trasy z Prahy do Brna přes Vysočinu,“ uvádí program. Do roku 2028 chce také zajistit pokrytí všech hlavních tuzemských koridorů 5G internetem.
Pro studenty a seniory plánuje hnutí vrátit 75procentní slevu na jízdném. V současné době jezdí tyto skupiny za polovinu plné ceny. „Zavedeme atraktivní a dostupný produkt ‚Czech Ticket‘, který sjednotí ceny veřejné dopravy a usnadní cestování napříč republikou,“ hlásí dále.
Na české říční síti chce ANO prosadit dokončení plavebních stupňů Děčín a Přelouč, které mají zlepšit splavnost Labe. Slibuje i podporu regionálních letišť a rozvoj nových technologií, jako jsou drony či autonomní dopravní prostředky.
SPOLU: ještě více dálnic než doposud
Koalice SPOLU plánuje v následujícím volebním období otevřít dalších 240 kilometrů dálnic – v tom končícím jich bude celkově kolem 220 – a dokončit rozpracované projekty tak, aby byla dálniční síť kompletní v roce 2033. Posílit plánuje i příměstskou dopravu a slibuje prosadit zrušení zákazu prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035.
Na železnici chce dokončit modernizaci klíčových uzlů a zároveň zahájit výstavbu vysokorychlostních tratí. SPOLU chce také zavést jednu jízdenku pro celé Česko. „Zavedeme jednotnou jízdenku pro veřejnou dopravu ve všech módech a po celé republice,“ uvádí v programu.
STAN: chytré rekonstrukce železnice
Starostové chtějí v příštím volebním období zefektivnit způsob, jakým se v Česku opravují železnice. „Místo každoročních oprav železničních tratí s opakujícími se výlukami budeme prosazovat jejich komplexní rekonstrukce, které umožní výrazné zvýšení traťové rychlosti, případnou elektrifikaci a přiblížení zastávek k osídlení,“ píše hnutí, které chce zároveň zefektivnit proces EIA, tedy posuzování vlivu stavby na životní prostředí.
Stejně jako SPOLU chtějí i Starostové vytvořit celostátní integrovaný dopravní systém s jednotnou jízdenkou platnou na veškerou veřejnou dopravu v Česku. „Cena této jízdenky bude zohledňovat věkové kategorie podle dosavadní praxe,“ dodává hnutí.
V rozvoji dálniční sítě chtějí Starostové pokročit v klíčových úsecích, za které považují zejména Pražský okruh či dálnici D35. Podporovat chtějí využívání alternativních zdrojů financování u zásadních dopravních staveb, například prostřednictvím PPP projektů, tedy spolupráci státu se soukromou sférou.
SPD: rozšíření veřejné dopravy jako nezbytnost
Hnutí SPD pokládá za nezbytné rozšíření a podporu veřejné dopravy. Deklaruje i podporu slevám na jízdné, nespecifikuje však jejich výši. Stejně jako ANO či SPOLU důrazně odmítá evropský zákaz výroby aut se spalovacími motory po roce 2035.
SPD také slibuje výrazný posun ve výstavbě klíčových dopravních infrastrukturních projektů a navýšení kapacity železniční dopravy i její rychlosti. Podrobnější však v programu není.
Piráti: doprava řízená moderními technologiemi
Piráti slibují ve svém programu modernizaci železniční sítě, silnice zase chtějí udržovat na základě dat pomocí moderních technologií. Plánují také urychlit přípravu vysokorychlostních železnic a zlepšit dopravu v regionech.
Na čem se shoduje celá bývalá pětikoalice, je zavedení jednotné jízdenky, se kterou bude možné levně a jednoduše cestovat napříč celou zemí všemi prostředky veřejné dopravy. „Zavedeme měsíční paušální jízdenku – s jedním lístkem se stejně jako ve Švýcarsku dostanete čímkoliv, kamkoliv, kdykoliv a levně,“ specifikují Piráti svou představu.
Stačilo!: regiony jako priorita
Prioritou hnutí Stačilo! v oblasti železnice je rozvoj regionálních tratí a důrazně se staví proti rušení vlakových spojů. Podporuje však i výstavbu vysokorychlostních tratí, ale dodává, že se tak musí dít v souladu s požadavky obcí, krajů a obyvatel. „Podpoříme výstavbu rychlé železnice na pražské letiště. Hlavní město potřebuje moderní spojení s letištěm, které bude rychlé, pohodlné a ekologické,“ uvádí dále hnutí. Aby se urychlila výstavba dopravní infrastruktury, plánuje zásadně zjednodušit proces EIA.
I Stačilo! má svou vizi celostátní jízdenky. „Cena bude stanovena zákonem s pravidelnou valorizací podle inflace. Jízdenka bude nepřenosná a platná ve všech vlacích všech dopravců, v krajských autobusech i v MHD v rámci integrovaných dopravních systémů,“ vysvětluje v programu. Výnosy z jízdenek mají být navíc rozdělovány podle místa bydliště držitele, aby se podpořilo financování dopravy v regionech, kde je nejvíce využívána.
Motoristé: úprava bodového systému
Prioritou Motoristů je hájit dostupnost tradičních spalovacích motorů. „Odmítáme umělé prosazování elektromobility na úkor klasických automobilů, které jsou pro drtivou většinu lidí tím nejdostupnějším a nejpraktičtějším dopravním prostředkem,“ píše strana v programu. Chce také usilovat o výrazné zrychlení výstavby a modernizace silniční sítě.
Motoristé dále chtějí usilovat o úpravu bodového systému, který podle nich v současném nastavení často způsobuje ztrátu řidičských oprávnění i za drobné prohřešky. Slibují také prosadit prodloužení intervalu u technické kontroly vozidel.
Na železnici podporuje strana modernizaci stávající železniční infrastruktury. Naopak projekt výstavby vysokorychlostních tratí nepovažuje za smysluplnou prioritu. „Jedná se o extrémně nákladný projekt, jehož přínos by byl zcela marginální vzhledem k nákladům v řádu stovek miliard korun,“ uvádějí Motoristé s tím, že místo toho podporují modernizaci konvenčních tratí na rychlost až 250 km/h.
Volby do Poslanecké sněmovny 2025
V roce 2025 v Česku proběhnou parlamentní volby. Ty se v ČR obyčejně konají jednou za čtyři roky. Projděte si základní témata:
- Volby do Poslanecké sněmovny 2025: Termín, systém, strany
- Kandidáti, kandidátky a lídři stran do voleb 2025
- Volební průzkumy: Aktuální preference stran
- Volební kalkulačka 2025: Koho volit?
- Voličský průkaz: Jak a kdy si ho zařídit?
- Jak volit v ČR: Návod pro parlamentní volby
- Kroužkování: Jak udělit preferenční hlasy?
- Korespondenční volba a jak volit ze zahraničí
- Volební místnosti: Kde volit?
- Volební lístky
- Volební účast
- Volební komise: Jaká je odměna?