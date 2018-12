Fotograf Troyce Hoffman navštívil během své cesty do Asie sirné doly Kawah Ijen v Indonésii, aby zachytil namáhavou práci místních horníků. Ti se zde den po dni vrhají do nitra kráteru, kde železnými tyčemi dolují právě vzniklou síru. Tu následně naloží do bambusových košů a vydávají se na nebezpečnou cestu do údolí. Běžná váha nákladu se pohybuje okolo 60-80 kilogramů. Prohlédněte si fotogalerii.