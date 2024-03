Kdyby tyto návrhy konečně uspěly v praxi, tak by to podle bývalého řeckého ministra financí Janise Varoufakise, milovníka silných motorek a ještě silnějších výroků, obecně mohlo představovat větší ohrožení postavení Spojených států ve světě než jaderné zbraně v rukách jejich nepřátel. To vše za předpokladu, že by takový systém na sebe dokázal postupně navázat stále větší podíl kapitálu, který dosud po světě cestuje ve formě dolarů nebo jedniček a nul vypořádaných globálním platebním systémem SWIFT.

Jsou to ale právě podobná slova o blížící se finanční revoluci, která nakonec Moskvě nebo Pekingu nejspíš reálně udělají lepší službu, než jejich současné hrátky s blockchainem a stávajícími kryptoměnami. Ostatně největší digitální měny současnosti jako bitcoin nejsou pro účely obcházení embarga tak vhodné, jak jim jejich odpůrci připisují. V jejich blockchainu jsou transakce veřejně dohledatelné a s dávkou investigativního umu mnohdy i přiřaditelné ke konkrétním osobám či institucím. Dokládá to i skutečnost, že americké ministerstvo financí nedávno zapsalo na černou listinu třináctku ruských fintechových společností, které měly nabízet kryptoměnové služby za účelem obcházení sankcí.