Není se čemu divit. Dosavadní tempo růstu penzí bude zpomalovat. Poměr průměrného starobního důchodu vůči průměrné hrubé mzdě stát plánuje snižovat až do roku 2035. Díky tomu by se sice mělo podařit udržet systém bez stamiliardových schodků, za třicet čtyřicet let se ale změna výrazně propíše do příjmů budoucích seniorů.

Přestože výhledy nejsou ideální, mladí lidé v Česku si s tím těžkou hlavu nedělají. „Jen sedm procent lidí do čtyřiceti let si dnes ukládá alespoň tisícovku měsíčně. To je marginální počet,“ konstatoval pro e15 sociolog a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Daniel Prokop.

SPECIÁL: Jak se zajistit na stáří? Připravili jsme pro vás sérii prémiových článků, jak si zařídit bezstarostný důchod, ať už je vám dvacet nebo padesát. Pokud ještě nepatříte do e15 komunity, staňte se jejím členem a odemkněte si přístup k exkluzivnímu obsahu, jak investovat a spořit na stáří a čeho se při cestě k nezávislosti vyvarovat. VŠECHNY ČLÁNKY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ TÉMATU, NAJDETE ZDE

Penzijní spoření zkrátka není atraktivní. Experti z NERV apelují na vládu, aby to změnila. Například tím, že by stát do budoucna mnohem štědřeji podporoval úspory, které si lidé na stáří uloží v mládí. S narůstajícím věkem by pak tato podpora klesala.

O problémech penzijního systému, které se kvůli demografickému vývoji mají jen prohlubovat, se hovoří už od devadesátých let. Od té doby vzniklo několik důchodových komisí, ze všech dosavadních vlád se ale vážně míněnou reformou zabýval jen kabinet Petra Nečase. Nakonec však vycouval z povinného penzijního připojištění a zbývající změny pak zrušily vlády ČSSD a ANO s odůvodněním, že kolaps nehrozí.

Až vláda Petra Fialy oznámila důchodovou reformu jako součást svého programového prohlášení v lednu 2022. Má platit od příštího roku a jejím cílem je stabilizace průběžného prvního pilíře. Podle šéfa rezortu práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) to zajistí „férové penze“ dnešním seniorům i jejich dětem a vnoučatům. Jak na tom ale budou současní mladí lidé, je možné předvídat jen mlhavě. Shrnuto podtrženo: Na stát se zkrátka mladí v otázce důchodů spoléhat opravdu nemohou.

Byt jako jistota na důchod

Celá věc se však komplikuje na více úrovních. Problém může představovat také růst cen nemovitostí. Ze šetření J&T Banky z konce roku plyne, že na stáří se nějakým způsobem zajišťují dvě třetiny mladých lidí. Přibližně polovina respondentů přitom volí hypotéku, tedy investici do vlastního bydlení. Ceny nemovitostí však v posledních letech raketově vystřelily a růst mezd jim nestačil. Přibývá tak lidí, kteří na vlastní dům či byt nedosáhnou.

Jaké je řešení?

Je třeba, aby ze sebe mladí lidé setřásli uvažování o odchodu do důchodu jako za minulého režimu a vzali osud do vlastních rukou, byť půjde o riskantnější cestu. Pořídit si byt, celý život platit daně a sociální, zdravotní pojištění už nestačí. Cesty, kudy se vydat, však jsou.

V e15 jsme se je snažili popsat v nové sérii článků „Jak se zajistit na stáří“. Zeptali jsme se například manažerů českých firem, jaké jsou podle nich nejlepší způsoby, jak si zajistit peníze na důchod. V mnoha ohledech přitom panovala shoda, že vhodnou cestou mohou být ETF. Ostatně, kdo vsadil před třiceti lety dobře na Wall Street, ten si dnes může pískat. Pozitivní zprávou však je i větší dostupnost pro investování a nové produkty, jako je například dlouhodobý investiční produkt (DIP), byť se zatím zdá poněkud nedotažený.

Na cestě k proinvestování se do bezstarostného důchodů číhá řada pastí, ale i striktně konzervativní cesta může přinést lepší výsledky než doufání v „pečovatele“ v podobě státu. A kdo ví, třeba se někomu podaří do důchodu odejít dříve, jak o to usilují členové hnutí FIRE, kterých jsme se na jejich strategie také zeptali.

Prostor X: Proč Čepro kupuje pumpy Robin Oil?