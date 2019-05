Komentář Martina Čabana: Jak Babiš pomohl demonstrantům | E15.cz

„Přestaňte mlžit a postavte se mi jako chlap v televizní debatě,“ vzkazoval premiéru Babišovi na Václavském náměstí Mikuláš Minář, hlavní tvář demonstrací a předseda „milionového“ spolku. Babiš výzvu odmítl. A dobře udělal. Myslel přitom na sebe, ale paradoxně tím mohl pomoci i demonstrujícím a samotnému Minářovi.

Pro Mináře by se jistě mohlo jednat o hvězdnou chvilku, ale jinak je těžké si představit, k čemu by takové střetnutí bylo dobré. Není těžké odhadnout, jak by debata probíhala. Minář by více nebo méně šikovně sypal na premiéra všechny argumenty, které Babiš stokrát slyšel od moderátorů televizních diskuzí, novinářů při rozhovorech, komentátorů i politických oponentů – oligarcha, estébák, trestně stíhaný, střety zájmů, ohrožení justičních mechanismů a tak dále. Andrej Babiš by odpovídal úplně stejně mimoběžně, jako odpovídal stokrát předtím – kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.

Má-li pan Minář pocit, že by před kamerou dokázal z premiéra „vytlouct“ víc než dokázali všichni profesionální novináři a politici před ním, svědčí to o jeho velkém sebevědomí. Ostatně stejně jako odkaz na premiérovo „chlapství“ v oné emotivní výzvě. Anebo má možná představu, že vykřičí-li před kamerou premiérovi do obličeje to, co jinak zní z hrdel demonstrantů a řečníků na „milionových“ akcích, veřejná debata se posune o nějaký kus dál. To je ovšem představa zcela mylná.

Minář ani demonstranti nemají přesvědčovat o svém vidění světa premiéra. To je jednak nemožné, jednak zhola zbytečné – Babiš se od své omleté argumentace nehne ani o milimetr, protože v podstatě nemá kam. Jestli vůbec demonstranti chtějí a mají někoho přesvědčovat, pak Babišovy voliče, jimž premiérovy argumenty zatím připadají dostatečné. To je úplně jiná práce a recept na úspěch se zatím hledá na mnoha frontách zcela marně.

Dá se také považovat za pravděpodobné, že moderovaná debata mezi Minářem a premiérem by donutila organizátora protestů zaujmout konkrétnější politická stanoviska, než jsou jen chvályhodné, ale obecné deklarace dosavadních demonstrací. Namátkou: co si myslí o české politice devadesátých let a není Babiš jen přirozenou reakcí voličů na předchozí způsoby vládnutí? Neshodne se s Babišem náhodou v něčem? A co sociální témata? Neukázalo by se, že je pan Minář na někoho vlastně moc levicový nebo moc pravicový? Je skoro jisté, že zaujetím toho nebo onoho stanoviska v konkrétních věcech by proti sobě Minář popudil část lidí, kteří se dnes na „jeho“ demonstracích potkávají.

Jinak řečeno, síla dnešních protestů je v jejich masovosti a ta je zase umožněna jen velmi obecně formulovanými požadavky a postoji. Jakékoli konkrétnější postoje budou protestující dělit, a tím účinek demonstrací oslabovat. Minář se do toho neuváženě hrne, protože jeho ego se ze zcela pochopitelných důvodů dotýká hvězd. Babišovo odmítnutí je pro něj ale ve skutečnosti darem.