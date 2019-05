Glosa Petra Peška: Jedenácté přikázání dle ANO: „Nikdy!“ | E15.cz

Na světě je jen málo věcí, o nichž by se dalo říct, že jsou neměnné či dokonce věčné. Ministryně financí Alena Schillerová se mezi ně pokouší zařadit elektronickou evidenci tržeb. „EET se stala součástí české ekonomiky a nikdo už ji nezruší,“ nechala se slyšet v rozhovoru pro Novinky.cz . S dodatkem, že je to její „naprosto jednoznačný názor“.

Je logické, že si ministryně financí a nově i vicepremiérka stojí za vládním projektem, který se rozběhl pod jejím dohledem. Rezolutnost jejího prohlášení ale přesto stojí za povšimnutí. Jednak dikcí, která se nápadně blíží slovům premiéra a šéfa hnutí ANO, jehož barvy v kabinetu hájí. Připomeňme ona památná slova Andreje Babiše: „Nikdy neodstoupím. Nikdy. Nech si to všichni zapamatují. Nikdy.“ Pronesl je loni v listopadu v souvislosti s podivným výletem svého syna na Krym.

Ale zpátky k EET. Samozřejmě, rušit pracně a nákladně zavedený systém by nebylo jednoduché. Což ale neznamená, že je to nemožné. Navíc v době, kdy se ještě nerozběhly jeho další fáze – třetí a čtvrtá. Tím hlavním hlediskem by měla být jeho celková výhodnost či nevýhodnost. Nejen již tak sporný finanční přínos, ale v neposlední řadě i dopady na zvláště menší živnosti, život v menších městech a obcích a podobně. Výnosy státu z EET loni vzrostly o stovky milionů korun

Vládní koalice navíc prokázala, že se nerozpakuje sáhnout i na jiné již zaběhlé věci, ať už jde o nynější snahu zdanit finanční náhrady církvím nebo dřívější zrušení druhého pilíře důchodového spoření. To sice udělala vláda minulá, ale i zde za účasti ANO a ČSSD.

Ale nejen politici se mylně domnívají, že některé věci jsou neměnné. Viz například replika (ne)předjímající znárodnění v cimrmanovské hře Vizionář: „ Ale důl? Ten se může zatopit, zasypat, ale nikdo vám ho nemůže vzít…“ Anebo když undergroundoví „Plastici“ v jedné ze svých písniček ze 70. let zpívali: „Nikdo nikdy nikam se nedostal…“ A nakonec si na 20. výročí Charty 77 zahráli ve Španělském sále Pražského hradu…