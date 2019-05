Hnutí ANO přispěl na eurovolby jediný dárce | E15.cz

Nejvíce darů získali na nadcházející volby do Evropského parlamentu lidovci, zato k SPD, ANO nebo komunistům nebyli dárci příliš štědří. Vyplývá to ze seznamů darů, které musely kandidující strany do včerejška zveřejnit. Jednotlivci a firmy mohou jedné straně podle zákona darovat maximálně tři miliony korun ročně.