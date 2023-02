Německý turismus se dere na předcovidovou úroveň, peníze ale často tečou mimo Německo | e15.cz

Střediska ožívají, ale...

V srpnu loňského roku dokonce počet jednotlivých přenocování v Německu přesáhl 58 milionů, což bylo více než v roce 2019. Celkově však do statistik přelomového covidového roku chybí ještě desetina přenocování navíc. Celkově to v roce 2022 bylo 450 milionů přenocování. Důležitou zprávou pro Němce je fakt, že během roku 2022 přijelo do země dvakrát více cizinců než o rok dříve a to skýtá jisté naděje na další růst cestovního ruchu v Německu.

Jistou část z celkového objemu tvoří lyžařská střediska, která se však letos v zimě potýkala s nedostatkem sněhu. Zasněžovalo se prakticky všude, hranice nadmořské výšky, od které máte sníh na lyžování „zajištěn přírodou“, se letos výrazně zvedla až někam ke dvěma tisícům metrů, do roku 2050 se prý zvedne podle odhadů německých meteorologů o dalších 450 výškových metrů. Německá střediska mají většinou menší nadmořskou výšku, bez umělého zasněžování se v nich proto prakticky nedá jezdit.

Náklady na celosezonní zasněžování výrazně rostou i kvůli zvyšování cen energií, přesto jsou zejména v Bavorsku lyžařská střediska dotována, a to dokonce i ta, kde není perspektiva lyžování do dalších desetiletí velká. Dotace bavorské vlády na budování nových lanovek jsou často až 35procentní. Loni se po dvou letech opět zvýšil počet lidí, kteří ve střediscích v zimě přenocovali. Přesto je těžké lyžaře v Německu v zimě udržet, není-li sníh a k dispozici je jen 1350 kilometrů sjezdovek. Dokonce i sami Němci jezdí raději na lyže do sousedního Rakouska nebo až do Francie, kde je sjezdových tratí dokonce osmkrát více.

Největší „lyžařský národ“ Evropy

To ale peníze z cestovního ruchu tečou mimo Německo, a není to asi zrovna málo. Odhaduje se, že v Německu jede na lyže každý rok až patnáct milionů lidí, což z Němců činí největší lyžařský národ Evropy a druhý největší po Američanech na světě.

Problémy se sněhem budou ale stále větší, Zelení navíc tlačí na to, aby umělé zasněžování bylo trvale udržitelné a neplýtvalo se vodou a neohrožovalo celkové vodní hospodářství v alpské krajině. Některá střediska už proto začala s nabídkou zimních alternativ k lyžařským sportům, tedy zimní lezení na místních vrcholech nebo kombinovanou zimní turistiku.

Mimo zimní centra postupně roste v Německu počet noclehů kontinuálně během celého roku. Vcelku slušně posiloval hotelový průmysl, který je už jen o osminu ve výkonu níže, než kde byl před vypuknutím první vlny pandemie koronaviru. Převažují sice jednodenní pobyty, sloužící nejčastěji ke služebním cestám, i to ale podstatně zvedlo naplněnost hotelů, které se stále brání větší vlně krachů z nedostatku zájmu.

Podstatně lepší je situace v jiných typech ubytování. Stále nejpopulárnější a také nejobsazenější jsou prázdninové domy (Ferienwohnung, Ferienhaus) a kempy, tedy místa, kde mají zejména rodiny s dětmi poměrně velké soukromí a také dost volného prostoru k pohybu. Rekreační pronájmy delšího prázdninového bydlení se dostaly už na hranici výkonu z roku 2019. Pobyty v kempech se ve srovnání s rokem 2019 dokonce zvýšily, a to o celou jednu osminu. Odborníci to přičítají tendenci Němců k šetření, podle jiných výkladů to může být i tím, že v kempech nedochází k tak blízkému kontaktu a jsou hygienicky bezpečnější.

Desetina dovolenkářů volí Balt

Ze statistik vyplývá, že na cestu se vydalo kolem 40 milionů Němců. Deset milionů z nich mělo několik dovolených během roku. Naopak celá polovina Němců v rozsáhlé anketě uvedla, že na dovolenou nikam nejeli. Němci nejraději jezdí za koupáním, tedy většinou k moři nebo velkému jezeru, ať už v Bavorsku, Rakousku, nebo v Itálii. Překvapivé může být to, že poslední tři roky jezdili Němci nejčastěji k Baltskému moři. Od roku 2020, kdy k Baltu vyrazilo deset procent Němců, kteří ten rok byli na dovolené, tento podíl postupně klesá; loni to přesto bylo stále 8,6 procenta německých dovolenkářů.

Naději, že se cestovní ruch dostává na úroveň doby předcovidové, čerpají Němci i z nejnovějších údajů Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO. Ta očekává, že letos se počet letecky přepravených osob konečně přehoupne o tři procenta přes laťku bezcovidového roku 2019. Příští rok by to mělo být dokonce o čtyři procenta. Většina těchto peněz sice nezůstane v Německu, pomůže to však celkovému cestovnímu ruchu do zahraničí i do Německa, které se přece jen vrací ke svému „normálu“.