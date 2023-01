Robert Malecký: Vládu čeká dilema, jak naplnit kasu a nezvýšit daně | E15.cz

Z fáze bilancování jsme se na Nový rok přesunuli do fáze očekávání. V politické rovině čeká vládu boj o upravené programové prohlášení. Chce ho představit do konce března a bude to tanec mezi vejci. Prakticky půjde o hledání kouzelného nástroje, který zareaguje na drahotu, nastupující recesi a na nezkrocený deficit veřejných financí, aniž by bylo třeba sáhnout ke zvyšování daní.

Podle čerstvého průzkumu Medianu pro Český rozhlas by si dvě třetiny lidí přály, aby vláda jako důležité téma řešila ceny energií. Téměř 60 procent pak označilo jako zásadní také boj proti zdražování. A pozor, skoro polovina dotázaných považuje za důležité téma snižování schodku státního rozpočtu. A jsme u daní: Představa, že Petr Fiala se Zbyňkem Stanjurou dokážou třísetmiliardové deficity narovnat na výdajové stránce rozpočtu, se pomalu stává iluzorní. Jednota není ani v koalici. Předseda Pirátů Ivan Bartoš před Vánoci v DVTV řekl, že doufá, že vládní předsevzetí nezvyšovat daně nevydrží. První vlaštovka, která předznamenává těžké tři měsíce premiéra Fialy. Na okraj – ve zmíněném průzkumu, kde většina lidí očekává vyřešení makroekonomických problémů, zároveň jen dvanáct procent lidí souhlasí se zvyšováním daní. Těžká úloha.

Opozici vzal plán na revokaci programového prohlášení vítr z plachet, proto dělá to jediné, co může: Kritizuje ho. Alena Schillerová požaduje, aby vláda prohlášení spojila s novým hlasováním o důvěře, což vypadá jako požadavek legitimní. Hnutí ANO doufá, že se koalice neshodne a objeví se rebelující menší strany nebo jednotlivci, což by mohlo vést k novým volbám.

Co se inflace týče, jsou očekávání lidu směrem k vládě spíše nadnesená, péči o měnovou stabilitu má v popisu práce Česká národní banka. Její guvernér Aleš Michl na přelomu roku uvedl, že nás čeká rok postupného snižování inflace, řečí čísel z ročních zhruba 16 procent někam k devíti. Samozřejmě až poté, co se projeví lednové zvýšení cen energií a inflace zase o kousek vzroste. Zároveň ale Michl vyslal celkem jasný vzkaz vládě, že s deficity musí začít něco dělat.

„Potřebujeme ještě od vlády politiku výrazného snižování deficitu veřejných financí, abychom společně zbrzdili růst nových peněz v ekonomice. Inflace byla na cíli ČNB naposledy v roce 2018. To bylo období, kdy veřejné finance byly v přebytku,“ uvedl guvernér. Přeloženo: My pohlídáme inflaci, a pokud to bude možné, nebudeme muset dál zvyšovat sazby. Vy se ale postarejte o deficity.

Bartošův balonek nesouhlasu má zatím „light“ podobu: „Když se řekne zvyšovat daně, všichni se leknou, že se bude sahat na daň z práce, ale to dělat nechceme. Zvedneme ji u prokazatelně špatných věcí, jako jsou tabák a alkohol.“ To je jistě fajn, ale není to jádro sporu ani řešení. Představa, že spotřební daň z neřestí, už tak vysoká, dokáže vynést navíc desítky miliard, je chimerická. Vládu teď čekají dva měsíce, aby dokázala spočítat, co a kde potřebuje a kolik dokáže sama ušetřit. Pak už je to jen o odvaze říct to lidem.