Německou společností rezonuje epochální bod zlomu | E15.cz

Pro Zeitenwende mluvila četnost používání, zejména vystoupení kancléře Olafa Scholze byla tímto dějinným pojmem prošpikována. Jako by si kancléř potřeboval rétoricky obhájit, proč provádí tak radikální obrat v německé obchodně orientované zahraniční politice. Slovu roku se nevyhýbal ani prezident Franz-Walter Steinmeier, který ale volil jinou variantu téhož, Epochenbruch, tedy „zlom epoch“.

Mladí mají jiné starosti

Destruktivní naladění mělo na první pohled i další slovo roku, které volili mladí lidé na internetu. Paradoxně, jak to u těchto výročních slov bývá, se slovem roku stalo anglické slovíčko smash, v doslovném smyslu vyjadřující rozbití či zničení něčeho, využívané také často v komiksech jako citoslovce rozprsknutí. Smash ale může být cokoli, co je bomba či pecka, co je cool, i v Česku je běžný význam eroticko-sexuální. Je-li někdo smash, je k sežrání, a tedy vhodný k sexu. Někoho „smashnout“, dostat do postele, vychází z oblíbené teenagerské hry „smash or pass“, kdy se volí mezi lidmi, se kterými byste se rádi milovali, a s kterými ne. Mladí Němci a mladé Němky jsou podobně jako mladí v Česku velmi internacionalizovaní.

Mladí Němci mají evidentně o dění v době epochálních zlomů trochu jinou představu než jejich rodiče, žádné poklopy, stropy, zlomy či brzdy. Svědčí o tom i druhý favorit v hlasování, slovo bodenlos, bezedný. Nakonec i třetí slovo roku mladých Němců stojí za pozornost. Macher není třeba v Česku ještě stále překládat, protože všichni vědí, co znamená.

Nezažitá inflace a bezstarostné skřetování

Zajímavé je srovnání německého slova roku s jinými zeměmi. V sousedním Rakousku se například slovem roku stal výraz Inflation, inflace, tedy pojem, jejž rakouská společnost prakticky několik desetiletí neznala a který je dnes skoro nejfrekventovanějším slovíčkem vůbec. Ve hře byla i obligátní Korruption (korupce), ale i Klimabonus, tedy klimatický bonus. Energiekrise se naopak stala nejodpornějším slovem roku.

Malé věci, které dělají velké úspory. Jak uspořit v domácnosti

Britové si zamilovali goblin mode, doslova „modus skřet“ či skřítek, slangový výraz pocházející z internetového virálu vyjadřující jisté vypnutí sociálních zvyklostí a stereotypů. Například v době covidové, kdy se lidé pobývající doma moc nestarali o svůj zevnějšek, tedy přepnuli do modu skřítka. Obrat použil i Elon Musk, když se letos bezohledně vrhl na síť Twitter, kterou nakonec pod tlakem hrozeb ze soudních žalob odkoupil. Skřetí převzetí Twit­teru nakonec bylo dokonáno. Za goblin mode zůstalo i metaverzum a hastag #IStandWith.

I když mladé Německo je naladěním evidentně úplně jinde než mainstream německé společnosti, ani jemu se vítězné slovo Zeitenwende nevyhýbá. Průzkumy ukazují, že ani mladí současné vládě příliš palce nedrží a že ani oni nemají důvěru v to, že by se dnešní politické sestavě podařilo se ctí překonat přicházející recesi a proměnit německou společnost. I tato obrovská nedůvěra k vládě patří k Zeitenwende.

Méně zelené přináší více popularity

Vláda Olafa Scholze je rok u moci a její popularita klesá dokonce i mezi voliči vládních stran. Více než polovina voličů kancléřovy SPD považuje výkon vlády za špatný. Na preferencích je to vidět. SPD má dnes pouhých 19 procent (ve volbách to bylo skoro 26 procent), její hlavní konkurent CDU/CSU drží 28 procent. Kancléř Scholz přesto považuje výsledky své vlády za velký úspěch: „Zvýšení minimální mzdy na 12 eur, zjednodušení odvodů na sociální zabezpečení pro zaměstnance s nižšími příjmy, vyšší přídavek na dítě, nový příspěvek na bydlení. To vše jsou příklady dobré politiky, stejně jako zvýšení důchodů a vyšší důchody pro invalidní důchodce,“ pochválil se v televizi kancléř.

Velký propad předvolební popularity zaznamenali během prvního roku vládnutí také němečtí liberálové, které do vlády přivedl šéf FDP a dnešní ministr financí Christian Lindner. Ztráta pěti procentních bodů a propad z 11,5 na šest procent je katastrofální výsledek. A tak jediní, kdo opravdu mohou zůstat s prací ve vládě spokojeni, jsou Zelení. Etablovali se jako rozumná středová strana, která umí řešit hospodářsko-energetickou (ministr Habeck) i zahraničně­politickou (ministryně Baerbocková) krizi a kvůli nové politické situaci ubírá z vyhraněné sytosti své zelené. Výsledkem je 21 procent (růst o více než šest procentních bodů proti volbám v roce 2021) v aktuálních předvolebních preferencích a post druhé nejsilnější strany Německa. Smash!

Autor je spolupracovník redakce