Jak investovat do kryptoměn, když padají ceny | e15.cz

Situace na trhu kryptoměn je bez přehánění brutální. Po žalobách americké Komise pro cenné papíry na dvě velké burzy Coinbase a Binance padá spousta projektů o desítky procent a investoři přišli o desítky miliard dolarů. Do čeho v takové době vložit peníze? „Jsme v zajímavé situaci, kdy tu máme jednu extra volbu. Je to blockchain, který má velkou trakci, spoustu vývojářů a je decentralizovaný,“ popisuje v rozhovoru pro podcast KryptoSpace investor Adam Kracík. „To je hrozně výjimečná situace, protože najednou nemusíte vůbec řešit, co dál, protože vaše jádro portfolia může úplně klidně dělat Ethereum,“ říká.

Kracík už půl roku pomáhá s tvorbou strategie relativně nového blockchainového fondu Impulse Ventures Blockchain Fund, který patří do skupiny miliardáře Ondřeje Tomka.

Ethereum je nejen dvojka na trhu kryptoměn, ale zároveň i první a největší smartkontraktová platforma na světě. Chytré kontrakty umožňují umisťovat přímo na blockchain různé aplikace či média. A vzniká tu například poměrně unikátní systém tzv. decentralizovaných financí, kdy některé aplikace fungují jako směnárny, jinde si můžete oproti svému bitcoinu či etheru vzít půjčku a další.

Podle Adama Kracíka má navíc několik dalších výhod. Jednou z nich je i to, že může poměrně jednoduše generovat další příjmy. Ethereum totiž jede už od loňského října na systému ověřování transakcí proof-of-stake. To znamená, že namísto těžby kryptoměny můžete svoje ethery zamknout do chytrého kontraktu a pomoci tak k zabezpečení chodu sítě. Jak odměnu pak dostáváte další tokeny, dnes se výnos pohybuje nejčastěji od čtyř do šesti procent. A funguje to prakticky jako dividenda.

I přes toto vydávání nových etherů je ale celý systém už půl roku deflační. Při transakcích na blockchainu se totiž velká část tokenů „pálí“. Od začátku kleslo množství všech tokenů o 0,3 procenta. A až se trh znovu ohřeje a aktivita na síti se zvýší, očekává se, že tempo úbytku tokenů ještě nabere na rychlosti.

Kracík obecně investory odrazuje od příliš divokých strategií. V kryptoměnovém světě existují tisíce a tisíce projektů. A jen mizivé procento z nich za něco stojí a ještě menší část z nich je natolik unikátní, že si udrží potřebnou trakci.

„Investování do kryptoměn v sobě má jednu velkou zapeklitost. A to je to, že když tam jako nový investor vstoupíte, je velmi těžké se rozhodnout, co dává smysl a co ho nedává. Když se budete rozhodovat podle hodnoty projektů, tak i v TOP10 kryptoměnách jsou velmi špatné projekty,“ říká.

Během bull-marketu, kdy jdou ceny nahoru, lze podle něj vydělat téměř na všem. Složitější je pak včas vybírat zisky, popřípadě je aspoň směňovat za konzervativnější kryptoaktiva jako Ethereum či Bitcoin.

Pokud vás zajímají další detaily Kracíkovy strategie, pusťte si celý podcast KryptoSpace.