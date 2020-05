Když najdeme způsob, jak z koronaviru udělat sezónní chřipku, vrátíme se do normálu, říká investor Hájek | E15.cz

Čtrnáct let řídí Jan Hájek největší český na akcie zaměřený podílový fond Top Stocks. Ten na přelomu února a března sice ztratil téměř polovinu své hodnoty, přízeň zhruba osmdesáti tisíc investorů ale neztratil. Současná hodnota fondu, který investuje do pětadvaceti zejména amerických společností, včetně sociální sítě Facebook, prodejen s obuví Foot Locker, výrobce softwaru Microsoft či kavárenského řetězce Starbucks, činí zhruba 12 miliard korun. „Sešup dolů byl skutečně rychlý. Ale když podílníci zaznamenají pokles hodnoty fondu, tak vezmou tuto ztrátu spíše jako příležitost,“ říká portfolio manažer Jan Hájek.

V pozici manažera investičních fondů jste zažil už prasknutí takzvané dot-com bubliny v roce 2000 i finanční krizi na přelomu let 2008 a 2009. Nakolik teď můžete těžit ze svých tehdejších zkušeností?

Všechny krize mají společné, že dojde k hrubému podcenění nějakého vývoje. I když jsem začátkem února tušil, že je pravděpodobnost rozšíření koronaviru z Číny do celého světa vysoká, situaci jsem také podcenil. Myslel jsem si, že další státy budou již mnohem lépe připravené. K prudkým výprodejům na trzích došlo, když se ukázalo, že i velice rozvinutý region jako je severní Itálie, koronavirovou pandemii nezvládá. To byl šok. Následný vývoj se pak podobal předchozím krizím. V dobách největší paniky klesají hodnoty firem na úrovně, které nedávají smysl, ale je to dáno tím, že někteří investoři jsou nuceni prodávat.

Co jste dělal, když začal trh prudce padat?

Koncem února jsem se chystal na biotechnologickou konferenci v americkém Bostonu, které se účastním pravidelně od roku 2009. Její program bývá hodně intenzivní. Proto jsem vždy radši, když mám v těchto situacích ve fondu více hotovosti. Takže jsem část akcií prodal, abych měl větší rezervu. Kdybyste se mě ale v té době zeptal, jak se bude trh vyvíjet, asi bych uměl jen říct, že některé akcie by mohly padat. Ale určitě bych nedokázal odhadnout, jak hluboký jejich pád následně bude. Z pohledu hodnoty Top Stocks byl pak březnový sešup dolů skutečně rychlý. Moje zkušenost z předchozích panických výprodejů je taková, že na to většina lidí nestihne rychle zareagovat. Když podílníci zaznamenají pokles hodnoty fondu, tak vezmou tuto ztrátu spíše jako příležitost. Proto nyní do fondu přicházejí nové peníze.

Jak se vývoj na trhu projevil na skladbě vašeho fondu?

Během čtyř týdnů do 20. března, kdy převládala největší panika a trh dosáhl svého dna, jsem si začal vytvářet představu toho, jak bych chtěl portfolio fondu rebalancovat. A současně přitom využít svých zkušeností z předchozích krizí. Vycházím z toho, že nejde o čistě ekonomickou krizi, ale jedná se o závažný zdravotní problém. Dokážu si sice představit, že se některé věci změní, ale myslím si, že pokud najdeme způsob, jak z koronaviru udělat sezónní chřipku, vrátíme se do normálu.

Pohybuji se v prostředí farmaceutických a biotechnologických firem, proto vidím, že klíčové jsou čtyři věci. Tou poslední bude vakcína, její vývoj a schvalování však potrvá ještě minimálně 18 měsíců. V mezičase ale bude možné pro léčbu COVID-19 použít léky jako remdesivir. Druhým klíčovým opatřením je rozsáhlé testování a trasování osob, které zabrání rozšíření budoucích lokálních ohnisek nákazy. Třetím předpokladem jsou léky proti koronaviru na bázi monoklonálních protilátek (z plazmy imunitních buněk - pozn. aut.), které by mohly poskytnout i částečnou profylaktickou léčbu. V jejich případě očekávám první výsledky v průběhu léta. Díky tomu bychom mohli mít již na podzim dostatek zbraní pro boj s koronavirem.

Takže byste si teď vsadil na akcie společnosti Gilead Sciences, jež remdesivir vyvinula a v Česku je známá i díky spolupráci s biochemikem profesorem Antonínem Holým?