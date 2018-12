Odcházím jako z bedny vítězů, říká končící šéf výrobce interkomů 2n Oldřich Stejskal | E15.cz

Českého výrobce interkomů 2n koupil v roce 2016 švédský producent kamer Axis Communications za 1,4 miliardy korun. Od té doby český výrobce interkomů stabilně roste a má ambici stát se velkým hráčem. „Dříve jsme se přemýšlením a chováním na trhu řadili k středně velkým firmám a dnes je naše dlouhodobá vize taková, že chceme být na trhu internetových interkomů jednička,“ říká Oldřich Stejskal, který do 2n přišel v roce 1991 jako první zaměstnanec, od roku 2013 byl generálním ředitelem a v lednu příštího roku, po 28 letech ve firmě, se přesune do jejího představenstva.

Ve funkci generálního ředitele firmy 2n v lednu končíte a přesouváte se ve firemní struktuře. Jaká bude vaše nová úloha?

S 2n budu stále hodně spjatý, protože budu členem představenstva 2n, kde budu spolupracovat s viceprezidentem Axisu Petrem Lindströmem, který je ředitelem nového byznysu firmy a 2n pod něj spadá, a finančním ředitelem Axisu. Společně budeme mít možnost vidět vývoj naší firmy. Představenstvo má samozřejmě rozhodovací pravomoc v klíčových a dlouhodobých otázkách. Z každodenního provozu, jehož součástí jsem byl téměř 28 let, jsem odešel, abych se mohl na firmu podívat z jiné perspektivy.

Jaké bylo opouštět každodenní provoz po takové době?

Bylo to hodně těžké. Ve 2n jsem pracoval 28 let, byl jsem jejím prvním zaměstnancem a první smlouvu jsem podepsal 1. ledna 1991. Na konci roku 2003 jsem nastoupil na pozici generálního ředitele. Je to pro mě hodně emocionální, 2n je moje srdeční záležitost a s tou firmou jsem spjat.

Na druhou stranu je to pro mě radostné, protože jsem bilancoval, co jsem chtěl, aby naše firma dokázala. Prošla náročným vývojem, v krizovém období mezi lety 2008 až 2013 otočili na jiné portfolio a úplně jsme přestavěli obchodní model. To je podle mě jedna z věcí, která není úplně běžná – firmu z telekomunikací dostat do úplně nové oblasti interkomů. Od roku 2013 jsme prošli dvěma koly akvizice a podařilo se sehnat podle mě ideálního nového majitele. Axis je prestižní, perspektivní a hlavně hodnotově blízká společnost. 2n v ní má stabilního dlouhodobého vlastníka. Odcházím jako z bedny vítězů.

Jste spokojený se svým nástupcem Michalem Kratochvílem?

Hodně těsně jsme spolupracovali a Michala jsem vlastně na tuto roli připravoval, takže byl u všech důležitých rozhodnutí, u všech zásadních projektů, jimiž 2n prošla za posledních pět let. Michal prošel velmi náročným výběrovým řízením v Axisu, ale já jsem ho doporučil a byl mým favoritem, takže jsem rád, že jsem se shodl s vedením firmy a to, že jsem na tuto funkci Michala připravoval, se nakonec zúročilo.

Švédská firma Axis vás koupila v květnu 2016. Co se za tu dobu změnilo?

Rozhodně jsme vyrostli. Letos atakujeme hranici dvacetiprocentního meziročního nárůstu. Společnost Axis má celosvětový obrat miliardu dolarů a je v ní více než tři tisíce zaměstnanců. Dříve jsme se přemýšlením a chováním na trhu řadili k středně velkým firmám a dnes je naše dlouhodobá vize taková, že chceme být na trhu internetových interkomů jednička.

Před dvěma lety jsme dělali ještě řadu jiných věcí. V našem portfoliu byly ústředny, zabývali jsme se technologií pro odečty energií nebo dálkovou obsluhou prodejních automatů. Dnes jsme koncentrovaní jen na interkomy a díky tomu, že jsme součástí velké firmy, si to můžeme dovolit. Dříve jsme zkoušeli více výrobků s tím, že když nám nevyjde jeden, budeme dělat něco jiného, nyní jsou všechny naše síly a vize zaměřeny do oblasti interkomů.

Spoluzakladatel Axisu Martin Gren ve dva roky starém rozhovoru na našem webu mluvil o tom, že vaší firmě nechají volné pole působnosti a nebudou vám do ničeho zasahovat. Je to tak, jak říkal?

Je to skutečně tak. V té skupině Axis jsme zodpovědní za všechny interkomy a do nich nám nikdo nemluví. Vzdali jsme se ale například technologie IP reproduktorů, v níž jsme byli hodně daleko. Dnes má tuto technologii a část byznysu na starost Axis, který řídí všechny plány a dává do nich zdroje. My jsme zodpovědní za produktovou oblast interkomů. Stále ale fungujeme pod naší značkou a pod ní rosteme.

Nemůžeme si dělat úplně, co chceme. Firma má aktuálně jednotný reporting, jednotné řízení auditů a řadu vnitřních procesů, které jsou ale orientované na legální a efektivní spolupráci uvnitř naší skupiny.

O spolupráci právě mluvil i Gren, který očekával, že si budete vzájemně sdílet nápady a technologie.

To je další oblast, která se hodně změnila. Díky spojení se skupinou Axis máme přístup k řadě nových technologií, což cítíme pořádně až teď po dvou letech. Nové interkomy už vyvíjíme na platformě Axis. Dostáváme se k celé technologii zpracování videa, komprese videa a všemu, co Axis vyvinul za posledních dvacet let.

Máme i přístup k jejich firmwarové platformě, která se používá v kamerách. Její implementací získáváme další věci z kamer – detektory pohybu a tak podobně. Ty kamery dneska umí opravdu zázraky.

Co všechno umí?

Asi se budou dělat stále lepší a více pixelové kamery, ale to není odlišovatel pro budoucnost. Tím je analýza. Dnešní trend je, aby kamera byla natolik chytrá, když to hodně zjednoduším, že například po rozpoznání obličeje sama pošle jen vaše jméno.

Díky analýze videa dnes dokážou kamery například rozpoznat zloděje v obchodě. Tím jak se chová a hýbe, ta kamera dokáže rozpoznat, že jde o nebezpečí a řeší ho třeba tak, že ta kamera rovnou vyšle příkaz do reproduktoru v té oblasti, který přehraje hlášku „Dobrý den, vidíme, že si nevíte rady s výběrem zboží, náš prodavač je u vás do několika vteřin“.

Tahle jednoduchá vlastnost má obrovský potenciál, za který jsou lidé ochotni zaplatit. Tohle vše s námi Axis sdílí. Řekl bych, že nejužší spolupráce mezi těmi firmami je v oblasti vývoje.

Jaké má spojení byznysové efekty?

Zaprvé máme mnohem důvěryhodnější pozici na poli nákupu, protože nikdo nepochybuje, zda jsme solidním partnerem.

Zadruhé v Severní Americe jsme se rozhodli pro spojení naší firmy, kterou jsme tam založili, s Axisem, takže jsme úplně nativní součástí Axis Inc. Všichni naši zaměstnanci se přesunuli do Axisu a my jsme se tím spojením dostali k celé jeho distribuční síti v USA a Kanadě. To pro nás skokově navýšilo šance na americkém trhu.

Co si vlastně představit pod pojmem IP interkom?

Jednoduše řečeno, naše interkomy fungují na internetu. Jsou nezávislé na tom, kde jste, na počtu míst, na která se má jejich signál dostat nebo přijímat. K tomu si představte interkom, který je schopný volat z jednoho místa na druhé.

Nejlepší vysvětlení je asi takové, že máte váš chytrý telefon, a když někdo zazvoní na vaše dveře, tak se vám dovolá na mobil a je uplně jedno, kde jste. Vidíte video toho člověka ještě předtím, než zvednete hovor. Na dálku se s ním můžete bavit, otevřít mu dveře nebo si celý ten hovor nahrát.

V čem jsou lepší než ty bez internetu?

My jsme v podstatě objevitelem internetového interkomu. Dříve tato zařízení fungovala tak, že se šlo dovolat od dveří k recepční nebo do bytu. My jsme ale chtěli, abyste se od dveří mohli dovolat komukoli. Tím se ze segmentu lokálních dorozumívacích zařízení dostáváme do oblasti, kdy můžeme komunikovat v podstatě s každým na světě.

Dají se interkomy využít i jinde než v domech?

Je běžné, že je interkom kombinací hlasové služby, která může být v reproduktorech kolem, s okolními kamerami. Může pak být na veřejném prostranství, a když někdo potřebuje pomoc, tak zmáčkne tlačítko a automaticky se spustí celý systém kolem. Kamera, která je nejblíže, se zaměří na místo, kde bylo zmáčknuté tlačítko a operátor vidí člověka v nesnázích. Kombinace kamer, audia, identifikace a lokace je hlavní výhodou IP interkomů.

Vy se prezentujete jako jednička na trhu, ale loni jste pro server Lupa mluvil o tom, že „říkáte, že v IP interkomech jste číslo jedna“ a „zatím to nikdo nerozporoval.“ Je to tedy jen marketingová strategie?

Jsme jednička v Americe a chceme být jednička v Evropě. Na trh s internetovými interkomy se samozřejmě tlačí řada nových konkurentů, což vyžaduje přizpůsobení a přemýšlení dopředu, takže my už dnes řešíme nejen to, co budeme dělat za dva roky, ale naším horizontem je rok 2025.

Jaký je poměr na trhu klasických a IP interkomů?

Některé prameny uvádí patnáct procent, některé sedm. Já bych si tipl, že IP interkomy mají na trhu zatím asi desetiprocentní podíl. Růst našeho segmentu je ale v řádu dvaceti procent, zatímco růst celého trhu je v řádu jednotek procent. Troufám si říct, že jsme velmi agresivní segment, který se rozpíná na úkor původního.

Liší se sice zdroje o tom, jaký je poměr na trhu, ale neliší se v tom, že budoucnost je na poli IP interkomů. Martin Gren optimisticky říká, že vidí dobu, kdy budou všechny interkomy připojené na internet.

Jak na to reagují výrobci klasických interkomů?

V minulosti na to reagovaly tak, že vymýšlely argumenty, proč IP nebude. Když už tyto argumenty byly neudržitelné, tak začaly horečnatě vyvíjet nějaká svá řešení. Řada z nich je ale spojením dvou rozličných prostředí. Vezmou to původní, co mají, a připojí k tomu nějakou bránu do internetu, která splňuje základní konektivitu, ale už nezajistí další služby.

Loni jste dosáhli obratu 36 milionů eur, plán na letošek byl 43. Splníte ho?

Budeme se pohybovat někde okolo 43 až 44 milionů eur, takže tento plán plníme na 100 procent. Hlavním problémem pro nás je výroba dostatečného množství produktů a jejich dodání včas.

S tím souvisí další otázka. Máte 250 zaměstnanců a v příštím roce chcete dalších minimálně padesát přidat. Jak se na současném trhu práce hledají lidi pro tak specifický obor?

Tady se potkáváme s nedostatkem v celé šíři. Nechci ale naříkat nad nedostatkem lidí. U nás je situace taková, že potřebujeme správné lidi a ti volní nejsou. My se snažíme naši firmu prezentovat jako hodně atraktivní. Na webu hledáme lidi tak, že natočíme krátké video zaměstnanců hledajících kolegu. Chceme lidem dát dopředu obraz, jak to tady chodí. Snažíme se firmu budovat jako přátelský kolektiv, který je hodně multikulturní.