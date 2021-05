Na trůn nejbohatších lidí světa usedl Bernard Arnault | E15.cz

Francouz překonal dokonce o celých 39 miliard dolarů trojku žebříčku Elona Muska. V pondělí se tak stal nejbohatším mužem na světě. Informoval o tom zpravodajský web RTT News.

Arnaultovi za posledních čtrnáct měsíců masivně narostlo čisté jmění, a to o 110 miliard dolarů. Tento růst je přisuzován především úspěchům LVMH dosaženým navzdory pandemii. Skupina v lednu dokončila akvizici amerického výrobce šperků Tiffany&Co za 15,8 milionu dolarů. Tento konglomerát, který vlastní více než sedmdesát módních značek, vykázal v prvním čtvrtletí tržby ve výši čtrnáct miliard dolarů.

Společnost LVMH, jež vlastní návrhářské značky, jako jsou Fendi, Christian Dior nebo Givenchy, zaznamenala po pondělním otevření trhu nárůst o 0,04 procenta, čímž vzrostla hodnota Arnaultova jmění o 600 milionů dolarů. Stejně jako ostatní luxusní módní řetězce Chanel, Kering Group nebo L'Oréal, které ve stejném období zdvojnásobily své bohatství, tak i společnost LVMH zvýšila svou tržní hodnotu na 320 miliard dolarů.

Žebříček světových boháčů agentury Bloomberg však Bernarda Arnaulta za nejbohatšího člověka na světě nepovažuje. Na prvním místě podle něj zůstává Jeff Bezos s čistým jměním 190 miliard dolarů. Bernard Arnault je až na třetím místě za Elonem Muskem s čistým jměním 167 miliard dolarů.

Zatímco vyšla zpráva o novém nejbohatším muži světa, objevila se i nová nejbohatší osoba v Austrálii. Nejbohatší osobou je tam se svým osobním čistým jměním přes 31 miliard dolarů Gina Rinehartová. Díky stoupajícím cenám komodit dosáhla vrcholu žebříčku Financial Review Rich List 2021, kde za pouhých šest měsíců vzrostla hodnota jejích osobních aktiv o 2,2 miliardy dolarů a dosáhla rekordu 31,06 miliardy dolarů. Uvedla to australská televizní síť Nine News.