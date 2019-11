Ivo Lukačovič: zakladatel seznamu mohl zbohatnout na Melownu | E15.cz

„Seznam jsem založil kvůli třem vlastnostem: lenosti, štěstí a intuici,“ říká Ivo Lukačovič. Z nápadu vytvořit seznam českých webových stránek vyrostla firma, jež se stala mašinou na peníze. V roce 2018 i o rok dříve dosáhla čistého zisku zhruba 1,3 miliardy korun. Seznam.cz tak zůstává s velkým náskokem jedničkou českého internetu. V závěru roku 2015 Lukačovič Seznam.cz zcela ovládl, když firma vykoupila od akcionářů 30 procent vlastních akcií.

Lukačovič se vrhl i do médií. Jeho hlavní aktivitou je Televize Seznam, která vysílá celoplošně na Multiplexu 3 a tedy zdarma. Televize se zaměřuje zejména na zpravodajství a publicistiku, ale najdeme zde i pořady z vlastní produkce včetně seriálů.

Dalším mediálním projektem jsou Seznam zprávy. Ty jsou úzce propojeny s Televizí Seznam a obsah mezi sebou obě redakce přebírají. Seznam zprávy se zaměřují na aktuální domácí i zahraniční dění, sport i kulturu. Redaktoři už několikrát zahýbali mediálním světem díky své investigativní žurnalistice. Lukačovič spoluvlastní i vydavatele levicového deníku Právo – společnost Borgis. Je majitelem firmy Letecké muzeum Točná, která vlastní stejnojmenné pražské letiště.

Veřejnými vystoupeními Lukačovič šetří. Nedávno ale udělal výjimku a rozpovídal o svých aktivitách v rozhovoru pro CZ Podcast. Asi nejzajímavější pasáží z rozhovoru je ta, v níž Lukačovič vypráví o detailech při vyjednávání o ceně za 3D modelovací startup Melown, který nedávno prodal švýcarské firmě Leica Geosystems.

Prodejní cena nebyla zveřejněna, ovšem média ji odhadovala na vyšší desítky, případně nižší stovky milionů korun. To Lukačovič se smíchem vyvrátil, když řekl: „Novináři to odhadli v podstatě správně, jen to bylo v jiné měně.“ Pokud by se jednalo o švýcarské franky nebo eura, tak by se cena vyšplhala do miliard korun. Zakladatel Seznamu by tak jistě poskočil v naše žebříčku miliardářů, který vyšel v listopadu 2019 v magazínu E15 Premium Elita byznysu.

„Švýcaři chtěli naší unikátní 3D technologii dlouho a když jsme začali jednat, udělali chybu. Prozradili, že už mají sjednanou obrovskou zakázku, k níž ji nutně potřebují. Proto, když jsme dojednávali finální cenu, tak jsem mohl na jejich požadavek slevy říci ne a prodal jsem za možné maximum,“ říká Lukačovič k transakci, kterou označil za jeden z vůbec nejlepších prodejů na poli start-upů.

Leica podle něj neměla technologii, která by jí umožnila obrovské množství nasbíraných dat zpracovat do konkrétních modelů a nutně ji potřebovala. Nové zakázky jejich zájem ještě akcelerovaly.

Firma Melown v minulosti pracovala sedm let pouze pro Seznam a vytvářela 3D mapy. „Ondřej Procházka vyvinul naprosto jedinečný model planety, který se dá aplikovat na Zemi, Měsíc, či Mars," chválil v téměř hodinu a půl trvajícím interview Lukačovič.

