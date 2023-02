Tank Panther by mohl zamířit na Ukrajinu. Němci jednají o vývozu | e15.cz

Rheinmetall představil tank Panther minulé léto na veletrhu v Paříži. Ukrajina by byla prvním odběratelem této zbraně. Sériová výroba se ale ještě nerozběhla, zatím existuje jen jeden demonstrační kus. Papperger předpokládá, že koncern by první panthery, jež by se vyráběly v Německu nebo v Maďarsku, mohl dodat za patnáct až osmnáct měsíců.

Pro vývoz tanků na Ukrajinu musí Rheinmetall získat souhlas Berlína, protože Panther byl vyvinut v Německu. Šance na povolení jsou podle šéfa Rheinmetallu dobré. „Ukrajina se musí v této válce ubránit. A až to skončí, bude potřebovat bezpečnost,“ řekl.

Výroba nových tanků pro Ukrajinu je navíc podle Pappergera nevyhnutelným krokem, protože v arzenálech evropských armád už nejsou žádné další tanky, které by tyto země mohly postrádat, a bylo by je tak možné poskytnout Ukrajině.

S tankem Panther KF51 ve své výzbroji by si ukrajinská armáda výrazně polepšila. A to nejen proti stávající sovětské technice, ale i ve srovnání s tanky Leopard 2, které by Ukrajina měla od evropských partnerů dostat během několika týdnů. Právě nový Panther se má stát nástupcem Leopardu ve výrobním programu Rheinmetallu. Zbrojní koncern o něm mluví jako o tanku, který „změní pravidla hry na bojištích budoucnosti“.

Zatímco nynější tanky ve výzbroji armád NATO mají obvykle kanón ráže 120 milimetrů, nový tank využívá ráži 130 milimetrů. Tank vystačí s trojčlennou posádkou, na palubě je ale i čtvrté místo, které může využít například operátor dronu.

Rheimentall zároveň zvažuje budoucí výrobu tanků přímo na Ukrajině. „Jsme připraveni postavit tam továrnu na panthery,“ řekl Papperger. Dodal, že to bude možné až po skočení války a opět si to vyžádá příslušná povolení od Spolkové vlády.

Německo jako země výrobce povolilo na začátku tohoto týdne dodat Ukrajině 178 starších tanků Leopard 1 ze skladů nejrůznějších zbrojovek. Nizozemská ministryně obrany Kajsa Ollongrenová zároveň na Twitteru oznámila, že Nizozemsko, Dánsko a Německo společně dodají Ukrajině nejméně stovku tanků Leopard 1 včetně náhradních dílů, munice a výcviku posádek. V první vlně to ale pravděpodobně budou nižší desítky strojů, protože tanky vyžadují opravy.

Rychleji by se na Ukrajinu měly dostat tanky Leopard 2 ze zásob evropských armád. Německý ministr obrany Boris Pistorius ve středu řekl, že spojenci chtějí Kyjevu sestavit prapor s 31 tanky, a to nejpozději v dubnu.

