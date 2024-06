Česko se potýká s nárůstem nelegálních vývozů strategických výrobků, technologií a surovin do Ruska. Liberty Ostrava může přijít o další důležitou páku, kterou využívá ve sporu se svým úhlavním nepřítelem, energetickou společností Tameh. Americký výrobce čipů Onsemi bude v tuzemsku propouštět.

Nebudou to klíčové součástky motoru ani nepostradatelné komponenty křídel či zbraňových systémů. Pokud konsorcium českých firem dotáhne vývoj do úspěšného konce, bude do nejmodernějšího bitevníku současnosti dodávat mřížku o velikosti větší tabulky čokolády. Zdánlivě marginální součástka, která má spoluvytvářet výfuk palivového systému letounů F-35, však může výrazně pozdvihnout byznys i prestiž českého leteckého průmyslu.

Česko patří k nejaktivnějším podporovatelům Ukrajiny a také k nejhlasitějším zastáncům přitvrzení protiruských sankcí. Samo se ale už delší dobu potýká s nárůstem nelegálních vývozů strategických výrobků, technologií a surovin do Ruska. Boj proti této trestné činnosti je obtížný, navíc proti stovkám rizikových obchodních případů stojí jen pár desítek zpravodajských důstojníků, finančních analytiků, žalobců a úředníků. Přesto se jim i díky spolupráci s evropskými kolegy už podařilo několik kauz otevřít.

Americká společnost Onsemi podle informací e15 ve svém výrobním závodě na čipy v Rožnově pod Radhoštěm propustí řádově desítky lidí. Jde o součást globální redukce stavů, v jejímž rámci se celá firma podle zprávy pro regulátory rozloučí s tisícovkou zaměstnanců. Jde už o druhé kolo propouštění, výrobce čipů loni dal sbohem asi 1900 lidí. Na obří expanzi výroby v Rožnově za dvě miliardy dolarů, potvrzenou ve středu, to však nemá mít vliv.

VIDEO: Hamásu se válka hodí, řekla v pořadu FLOW expertka na Izrael Irena Kalhousová

Rozhovor s politoložkou Irenou Kalhousovou o situaci v Izraeli pro pořad FLOW • e15

Ruská invaze na Ukrajinu má obrovské dopady i na tamní životní prostředí. Do jeho obnovy se plánuje zapojit česká firma IPR Aqua, dceřiná společnost Dekonta Holdingu, která se zabývá čištěním vody. Během letošního roku chce nedaleko Lvova zprovoznit vlastní továrnu. Její jednatel Jan Ottis v rozhovoru s e15 mluví o tom, proč se rozhodli podnikat přímo na místě a co vyvažuje rizika, jež byznys v zemi zasažené válkou nutně přináší.

Další špatná zpráva pro ostravskou huť Liberty. Vzhledem k jejímu návrhu na insolvenci jí hrozí odebrání energetických licencí. Liberty tak může přijít o další důležitou páku, kterou využívá ve sporu se svým úhlavním nepřítelem, energetickou společností Tameh. Tím by se navíc zjednodušila možnost prodeje této firmy.

Měl to být výnosný byznys ponorů k vraku Titaniku, místo toho pětičlenná posádka plavidla společnosti OceanGate přesně před rokem tragicky zahynula. Jak se v uplynulých měsících ukázalo, nehodě předcházela šokující série porušení bezpečnostních pravidel v až nepředstavitelné míře, obelhávání veřejnosti, investorů, odměňování inženýrů mzdou blížící se té minimální a opakovaná ignorace nesčetných varování. Touha zakladatele společnosti Stocktona Rushe stát se Elonem Muskem oceánů však zvítězila nad zdravým rozumem – bohužel s fatálními důsledky.