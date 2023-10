České e-shopy v krizi. Výrobci stavebnin propouští | e15.cz

Už sedmé čtvrtletí v řadě se propadají tržby českých internetových obchodů. Mnozí experti očekávali, že po loňském tvrdém nárazu, který způsobila hlavně nezvykle vysoká inflace, se situace kolem e-shopů časem uklidní. Nejpozději se tak mělo stát ve druhé polovině letošního roku, obrat ale nepřišel. Něco takového český e-commerce trh zatím nezažil, krize tak od základu mění fungování tuzemských e-shopů.

Výstavba v Česku letos stojí a nedostatek zakázek postupně dopadá na všechny části dodavatelského řetězce. Problémy mají zejména výrobci stavebních materiálů, kteří nemají odbyt. Část z nich musela dokonce omezit směny, zastavit výrobu a objevují se i zprávy o hromadných propouštěních. Českým výrobcům nepomáhá ani situace v okolních zemích, kde se trh rovněž zastavil.

Přijde-li řeč na čínské výrobce elektrických vozů, obvykle se hovoří o jejich velké konkurenční výhodě oproti tradičním evropským automobilkám a o jejich více než slušných šancích na obsazení trhů starého kontinentu. Do fáze úspěšné expanze se však daří probojovat jen těm nejlepším z nejlepších. Zdaleka ne všechny čínské automobilky čeká zářná budoucnost, většina naopak do pár let zanikne. Tamní trh prochází silnou konsolidací ve prospěch největších hráčů, mezi kterými nechybí ani americká Tesla. I kvůli její strategii razantních slev a cenové války nepřežije nejeden čínský startup.

Český datový startup Manta má nového majitele. Kupuje ho americká technologická společnost IBM. Cenu transakce ani jedna ze stran neuvedla, v závislosti na objemu vybraných investic by se částka ale měla pohybovat v řádech miliard korun.

Miliony přehrání na sociální síti X zaznamenalo video, ve kterém bojovník Hamásu úspěšně sestřelil izraelský vrtulník. Další virální video zachytilo úhlednou formaci izraelských stíhaček, jež měly zasadit Hamásu v Gaze drtivý protiúder. Videa mají jedno společné: pocházejí z české válečné hry Arma. Na české studio se kvůli možným podvrhům od začátku izraelsko-hamáské války obrátily desítky organizací s žádostí o pomoc s ověřením. Podle zakladatele studia Bohemia Interactive Marka Španěla se blížíme bodu, kdy už laici falešná videa rozpoznat nedokážou.