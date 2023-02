Euro 7 je hrozbou. Zvýšení věku odchodu do důchodu se nevyhneme | e15.cz

Návrh nové emisní normy Euro 7, který loni na podzim představila Evropská komise, by znamenal konec aut s cenou do půl milionu korun, uzavření řady výrobních závodů i v Česku či omezení mobility Evropanů. Ke zlepšení životního prostředí omezením emisí by přitom změny přispěly jen „marginálně“, navíc by zpomalily obnovu vozových parků. Na tiskové konferenci to uvedli ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a zástupci automobilového průmyslu.

Dvouprocentní inflace. Do roka má takto podle prognózy České národní banky vypadat tuzemská ekonomická realita. Odborná obec si však stále není jistá, zda se to opravdu do roka stihne. Ekonomové se shodují, že inflaci se podaří masivně zpomalit, i tak ale ceny mohou napřesrok růst násobně rychlejším tempem, než předpokládá ČNB. Horizont zkrocení inflace je přitom klíčový. Déletrvajícímu vyššímu růstu cen se totiž přizpůsobí ekonomika a inflace se stane chronickým problémem namísto přechodného. Samotná ČNB věří, že inflační efekt případného růstu sazeb je jen omezený.

Seznam podnikatelů, kteří na konci března doprovodí předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou na oficiální cestě na Tchaj-wan, ještě není uzavřený. Tuzemské firmy, jež mají zájem budovat byznys v této zemi, se mohou přihlásit do středy 15. února. Podnikatelskou část mise organizuje Svaz průmyslu a dopravy spolu s Česko-tchajwanskou obchodní komorou. Podle expertů Tchaj-wan nabízí řadu skvělých obchodních příležitostí a s Českem se bude v příštích letech ekonomicky sbližovat.

Kabinet Petra Fialy poodhaluje nepopulární opatření, která mají srazit rostoucí zadlužení státu a také důchodového systému. Tomu bude jen letos chybět 80 až 90 miliard korun. Za několik málo desetiletí se schodek podle aktuálních odhadů může ztrojnásobit.

Investoři se dál zbavují akcií Alphabetu. Kurz cenných papírů matky internetového vyhledávače Google klesl během jedné obchodní seance o téměř osm procent poté, co investory příliš nenadchlo představení chatbotu Bard postaveného na umělé inteligenci. Ve čtvrtek cena akcií zamířila po zahájení obchodování opět dolů, a to o další tři procenta.