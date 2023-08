Energie zlevňují, je čas změnit dodavatele. Koruna je pod tlakem | e15.cz

Polské Allegro, pod které spadá i původně česká Mall Group, chce po pozvolném startu naplnit ambiciózní cíle na tuzemském trhu. „Čeká nás hodně práce, ale s českým trhem v dlouhodobém horizontu počítáme. Zabere to hodně času, ale víme, že náš model může být hodně efektivní,“ tvrdí Wojciech Bogdan z vedení Allegra.

Škoda Auto po čtyřech letech od zahájení výroby uvedla modernizované verze modelů Scala a Kamiq. Oba vozy se dočkaly technologických vylepšení i designových úprav. Kompaktní Scala i městské SUV Kamiq jsou bezpečnější i udržitelnější.

Před týdnem v pondělí se domácí měna dostala na dosah kurzu 24,20 koruny za euro, což byla nejslabší letošní hodnota. Během pěti dnů se propadla o 45 haléřů, tedy o 1,4 procenta. Spolu s druhým březnovým týdnem, kdy se globální trhy rozkývaly v reakci na pád amerických bank, to byl nejhlubší týdenní propad koruny za poslední rok. Ovšem tentokrát to byla čistě domácí záležitost.

Důchodová reforma postoupila do další fáze. Schválili ji poslanci a míří do Senátu. Změn nastane několik, proto jsme připravili stručný přehled. V něm se dozvíte, jak vysoké budou důchody od ledna 2024. Projdou valorizací? Kdy bude možné odejít do řádného a předčasného důchodu a jak se dál vyplatí penzijní připojištění?

Pětistovka výchovného dozná změn, jen letos spolkne devatenáct miliard. Vládu čeká další střet. Německé dovolenkářské impérium expanduje do Česka. I bez ruského oligarchy cílí na miliardy. Byty v Praze a Středočeském kraji opět zdražují. Ceny klesají pouze na Moravě. Pohádka tisíce a jednoho kilometru. Kupkův plán dostavět síť dálnic do deseti let je mimo.

Migrace z běžných na spořicí účty vynesla tuzemským střádalům v prvním pololetí miliardy korun na úrocích navíc. Jen Česká spořitelna tak vyplatila o více než miliardu navíc oproti loňskému prvnímu pololetí. I středně velké finanční ústavy vynaložily na úrokové výplaty vyšší stovky milionů. Výsledkem je propad bankovních zisků v prvním pololetí oproti byznysově legendárnímu loňskému roku až o desítky procent. I tak lidé podle analytiků stále „okrádají“ sami sebe. Podíl peněz uložených na atraktivněji úročených kontech roste jen pomalu.

Čeští odběratelé elektřiny se mohou uklidňovat další vlnou poklesu cen dodavatelů. Se začátkem srpna ohlásilo zlevnění několik firem a další se to chystají oznámit v nejbližších týdnech. Umožňuje to klesající nejistota na evropských energetických burzách.

