Zaměstnanci Nexenu stávkují. Rohlík odkládá expanzi do Španělska. Premiot Group má problémy | E15.cz

Česko zná vítěze prezidentských voleb a dění okolo obou kandidátů, kteří se utkali ve druhém kole, stále rezonuje veřejným životem. Zvolený prezident Petr Pavel se ihned pustil do práce, začal jednat s představiteli země, ministry a činný je i na mezinárodním poli. Neúspěšného kandidáta Andreje Babiše zatím opouštějí jeho klíčoví spolupracovníci. V úterý to byl známý marketér Marek Prchal, který byl součástí Babišova týmu od roku 2013. I díky jeho práci vyhrálo Hnutí ANO sněmovní volby v roce 2017. Ve středu pak oznámila konec Babišova pravá ruka Tünde Bartha a tiskový mluvči Vladimír Vořechovský, který pro Babiše pracoval téměř deset let.

Atmosféra mezi jihokorejskými vlastníky firem, které v Česku působí v autoprůmyslu, a zdejšími odboráři začíná připomínat Hru na oliheň, populární korejský seriál boje o přežití. V úterý začali stávkovat zaměstnanci společnosti Nexen Tire Europe, výrobce pneumatik z Žatce na Lounsku. Podnik o 1100 zaměstnancích předloni vygeneroval zisk přes 709 milionů korun. Neshody hlásí také odbory nošovického závodu jihokorejské automobilky Hyundai a nevylučují rovněž možný vstup do stávky.

Rok 2022 byl pro startup Rohlík Tomáše Čupra jeden z nejdivočejších v jeho téměř desetileté existenci. Vstoupil na rumunský a italský trh, naopak vstup do Madridu kvůli makroekonomické situaci odkládá. Rohlík také oznámil, že ke konci loňského roku získal financování od tří bank ve výši 45 milionů eur, tedy přes jednu miliardu korun. Navzdory poklesu české e-commerce obrat českého startupu vzrostl o 33 procent na 13,6 miliardy korun, v zisku ovšem pravděpodobně není.

Skupina Premiot má problémy

Na českém finančním trhu se schyluje ke kauze, která by mohla zasáhnout tisíce drobných i větších investorů. V prodlení s vyplácením úroků i se splácením dluhopisů jsou některé firmy z realitní skupiny Premiot Group podnikatele Ondreje Spodniaka. Po vydání našeho textu vedení firmy rozeslalo e-maily majitelům svých dluhopisů. V nich potvrzuje informace, že skupina je ve skluzu se splácením dluhů. Mezitím společnost promazává své internetové stránky a někteří lidé z firmy si odstranili profily ze sociální sítě LinkedIn. Firma tvrdí, že v prodlení jsou dluhopisy za 200 milionů korun. Celou situaci sledujte na Twitteru Jaroslava Krejčího.

Americká společnost Meta Platforms (Facebook) vyhrála soudní spor s Federální obchodní komisí (FTC), ve kterém jednu z hlavních rolí hrála úspěšná česká hra pro virtuální realitu (VR) Beat Saber. Tu Facebook získal koncem roku 2019, když za více než miliardu korun koupil pražskou firmu Beat Games. Beat Saber je s miliony prodanými kusy nejúspěšnější VR hrou na světě.