Od Babiše odcházejí další klíčoví spolupracovníci. Končí Tünde Bartha i Vladimír Vořechovský | E15.cz

Zprávu potvrdil Vořechovský. „Ano, je pravda, že jsme se s hnutím ANO dohodli na ukončení spolupráce ke konci února. Pro nás oba to bylo několik velmi náročných a zajímavých let spojených i s prací na úřadu vlády,“ napsal Vořechovský.“ uvedl pro ČTK. Vořechovský pracoval pro Babiše téměř deset let, nejprve v Agrofertu, poté v hnutí ANO a byl mluvčím vlády. V případě vítězství Babiše se měl stal mluvčím prezidenta.

„Končí volební tým a je jasné, že když nejsou teď volby, tak se musí tým zredukovat. Část se přesouvá do sněmovny a část lidí končí. Potřebovali si odpočinout. Vořechovského nikdo nenahradí, vše bude řešit Vodička. Od ledna posílil tým Žurovec,“ řekl místopředseda ANO Karel Havlíček.

Bartha byla dlouholetá spolupracovnice Babiše už z dob, kdy byl ministrem financí. Po jeho jmenování premiérem se stala šéfkou Úřadu vlády. „Tünde je moje pravá ruka a trávíme spolu skoro celý pracovní den. Už jen to, že Tünde se mnou dokáže držet krok a ještě jí zbývá energie se se mnou hádat, vám napoví, jak je to ostrá ženská. A moc se jí omlouvám, protože když něco nefunguje, jsem na ni zlej. Ale mám ji rád a ona ví, že jsem z jiné planety,„ napsal o ní Babiš v červnu 2019 na facebooku. Babiš s ní v případě vítězství v prezidentských volbách počítal na pozici vedoucí hradní kanceláře. Bartha už před volbami naznačovala, že pokud Babiš prohraje, chtěla by po deseti letech změnit práci.

Redakce deníku E15 vyjádření obou spolupracovníků Babiše zjišťuje.

Spolupráci s Babišem ke konci ledna ukončil po deseti letech i marketér a odborník na sociální sítě Marek Prchal, který stál například za výhrou hnutí ANO ve sněmovních volbách v roce 2017. „Bylo to deset let, které jsou jednou za život,“ potvrdil ve středu Marek Prchal pro INFO.CZ. „S Andrejem Babišem jsme se rozloučili a popřáli si hodně štěstí,“ dodal s tím, že po prezidentských volbách se měla jejich spolupráce završit tak jako tak – bez ohledu na výsledek.

Prchal byl ještě před druhým kolem prezidenstké volby vyloučen svými kolegy z Organizace Art Directors Club Czech Republic sdružující reklamní profesionály. Asociace svůj krok odůvodnila neetickou kampaní, kterou Babiš před prezidentskými volbami vedl.

Už před volbami Babišův tým opustili klíčoví lidé, ať už stratég Petr Topinka nebo datový analytik Alexander Braun. Z původního týmu před časem odešel také Marek Hanč, který se věnoval zákulisní politice a komunikaci s novináři.