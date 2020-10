Vedení KSČM dá k dispozici své funkce | E15.cz

KSČM pravděpdoobně čeká po volbách personální proměna. Předseda partaje Vojtěch Filip deníku Právo řekl, že vedení strany by na listopadovém sjezdu mělo dát k dispozici své funkce. Do sjezdu ale členové vedení strany podle Filipa na svých postech zůstanou.

„Je evidentní, že jsme v této zkoušce neobstáli. Mrzí mě to. Je mi líto, že naši kandidáti se nedostali do zastupitelstev v devíti krajích, a přitom odváděli poctivou práci. Je vidět, že budeme muset změnit strategii jak při přípravě kandidátních listin, tak programu i jeho prezentaci," řekl Filip. „Musíme připravit volené funkcionáře na to, že bychom měli dát funkce k dispozici výkonnému i ústřednímu výboru. Je to logický krok,“ dodal.

Na otázku, zda bude na listopadovém volebním sjezdu obhajovat svou funkci, Filip odmítl odpovědět.

Počet krajských zastupitelů KSČM klesl po volbách z 86 na 13. Žádný z kandidátů komunistů nepostoupil do druhého kola senátních voleb.