Chceme radního pro sídliště, říká lídr Prahy sobě Jan Čižinský | E15.cz

Zástupci koalice Spolu říkají, že by chtěli sestavovat pražskou radu na půdorysu vlády na celostátní úrovni. Takže bez vás. Hovořil jste o tom s Piráty a Starosty?

Každý subjekt je suverénní. My se o tom samozřejmě s primátorem Zdeňkem Hřibem a s náměstkem Petrem Hlaváčkem bavíme. Za Prahu sobě chceme pokračovat ve stávající koalici, to znamená s Piráty a Starosty. Z jejich strany je vůle dát přednost tomuto řešení. Jako Praha sobě garantujeme, že nepůjdeme do koalice s hnutím ANO. Také je pro nás nepřijatelné, abychom byli v koalici s lidmi, kteří souvisejí s kauzou Dozimetr nebo jsou stíhaní za trestný čin, jako někteří kandidáti koalice Spolu.

Zrovna s Dozimetrem jsou ale nejvíce spojení Starostové a nezávislí, u nich vám to nevadí?

Starostové tu kandidátku skutečně obměnili. Lidé, které jsem kritizoval z napojení na kauzu Dozimetr, byli vyměněni. Naši radní Hana Třeštíková, Pavel Vyhnánek nebo Adam Scheinherr s pražským lídrem STAN Petrem Hlaváčkem velmi dobře spolupracují. Je to velký profesionál, takže zažíváme velký luxus, kdy ti nejdůležitější hráči v radě táhnou za jeden provaz. To se tady roky nedělo. Moc bych si přál, aby tato skupina radních dál pokračovala.

Adam Scheinherr podával trestní oznámení, které vyústilo ve dvouleté vyšetřování kauzy Dozimetr. Není dva roky dlouhá doba na to, nechat běžet úplatky?

Určitě bychom neudělali nic jinak. Aby se zvedla opona a bylo opravdu vidět, kdo je kdo, to skutečně umí udělat jenom policie. My jsme věděli o dílčí žádosti o úplatek. Adam Scheinherr zařídil, že se nerealizoval a šel na policii. Ten skandál je výsledkem toho, že umožnil policii nasadit odposlechy a kauzu rozkrýt. Pokud by to řešil jakýmkoliv jiným způsobem, tak by se nestalo vůbec nic. A Petr Hlubuček by normálně dál kandidoval, protože by se to prostě politicky zametlo. Je to úplná změna polické kultury. Ještě se nestalo, aby nějaký člen rady dal trestní oznámení, které se přímo nebo nepřímo dotýká jiného člena rady. Pokud by tak všichni jednali, pak korupce nebude mít šanci

Řekl jste, že nechcete do koalice s ANO. Není to trochu alibistické, když jste byl s Adrianou Krnáčovou v koalici?

Právě proto vznikla Praha Sobě, aby tady byla jiná možnost volby. Řekli jsme před čtyřmi lety, že do koalice s ANO nepůjdeme a splnili jsme to. Vadí mi jejich pražská kandidátka, kam se dostala Radmila Kleslová, která s ostudou z politiky odešla a teď se zase vrací zpráty. Vadí mi třeba také deníčky Jaroslava Faltýnka, který dělal vlastně to stejné, co lidé zapojení do Dozimetru. Pokud bychom byli s ANO v koalici, tak si vůbec nepomůžeme.

Týkají se Faltýnkovy deníčky opravdu aktuální pražské politiky?

Kandidát na primátora za ANO Patrik Nacher se vůči Jaroslavu Faltýnkovi nevymezil. To se prostě nestalo a neděje se to. Pokud voliči nechtějí, aby jejich hlas skončil v koalici s ANO, pak jsme my jediní, pro které je to naprosté tabu.

Před čtyřmi lety jste se takhle vymezoval i vůči ODS. Platí to stále?

V koalici Spolu bude důležité, koho lidé vykřížkují do zastupitelstva. Pro nás je nepřijatelná spolupráce s kýmkoliv, kdo nějak souvisel s kauzou Dozimetr.

Jestli narážíte na Jiřího Pospíšila, tak není moc pravděpodobné, že ho lidé z druhého místa vykřížkují pryč. Zvlášť když křížky pro jednotlivé kandidáty neplatí, když dáte křížek dotyčné straně.

Budeme rádi spolupracovat s poctivými politiky v TOP 09, ale Jiří Pospíšil mezi ně nepatří. Lhal a křivě přísahal, nevyvodil žádné důsledky. Teď jen doufá, že se to přežene a dostane se do zastupitelstva. Je zcela realistické, že ho voliči vykřížkují pryč. Samozřejmě je nutné, aby si lidé důkladně ten systém křížkování nastudovali. Vzhledem k tomu, že je kandidátka Spolu plná kontroverzních osobností, tak se domnívám, že tak voliči učiní.

Když budete zvolen do magistrátu, vezmete tentokrát odpovědnost a půjdete do rady? Posledně jste šel do zákulisí, což asi váš volič úplně nezamýšlel.

Budeme jednat tak, aby to dopadlo pro Prahu nejlépe. Naši radní Hana Třeštíková, Pavel Vyhnánek a Adam Scheinherr jsou lidé, kteří by ve své práci měli pokračovat. Zkusíme si samozřejmě vyjednat nějaké další rezorty, jako sociální věci a školství, které jsem připraven převzít. Stejně jsem ale připraven stát se primátorem.

Programy všech hlavních uskupení jsou si dost podobné. Čím se chcete odlišit?

To je trochu i naší taktikou. Vždycky ten program zveřejníme jako první a je nám jedno, že se jím někdo inspiruje. Naopak jsme rádi, protože je pravděpodobnější, že bude naplněn. My voličům nabízíme kompetenci, rychlost a lidi, kteří skutečně něco dokázali. Adam Scheinherr nezdědil žádné stavební povolení, ale vyjednal čytři povolení na mosty. Pavel Vyhnánek vyjednal rekontrukci Pražské tržnice a vyřešil spor s nájemcem. Třináct let se slibovala rekontrukce Průmyslového paláce, Vyhnánek to za tři roky projednal a už se opravuje. Připravujeme další stavební akce, všechny naráz, protože je mnohem složitější tu investici projednat, než na ni sehnat peníze.

Co jsem se v programu nedočetla, jak chcete řešit energetickou krizi?

My jsme teď přišli se skutečně konkrétním řešením, které má tři pilíře. První pilíř je pomoc pro potřebné domácnosti s dětmi, kterým magistrát pomůže zaplatit školkovné, družiny, obědy, kroužky, školy v přírodě. Druhý pilíř spočívá v motivaci lidí, aby si zažádali o příspěvek na bydlení. Až tři čtvrtiny domácností v Praze na něj má nárok, ale nečerpá ho. Od prvního ledna doplníme ke každému schválenému příspěvku 1500 korun měsíčně navíc. Mnoho lidí totiž odrazuje papírování, když mu nakonec úřad přizná jen třeba padesát korun. Tímto chceme garantovat, že lidé dostanou minimálně těch patnáct stovek. Vzhledem k několikaměsíčnímu rozhodování je dobré žádost podat už teď a ne až v době, kdy bude situace kritická. Třetí pilíř spočívá v oddlužení lidí s exekucemi v rámci Milostivého léta.

Kolik to bude pražský rozpočet stát?

Ten objem peněz je něco mezi 800 miliony a miliardou. Pokud bude potřeba, jsme připraveni pomoc navýšit.

Praha sobě teď čtyři roky řídila dopravu. Kde má Praha největší deficit?

Už teď je ve špičce linka metra C na hraně kapacity. Doplnit by ji mělo metro S, tedy vlaky projíždějící tunely pod Prahou. Velký dluh má Praha také v bezbariérovosti, řadu stanic chceme zpřístupnit v dalších čtyřech letech. Je třeba dál pracovat na prostupnosti města, budovat chybějící přechody. Musíme také pokračovat v přípravě okruhu. Nechceme nikomu nic namlouvat, okruh bude nejdříve v roce 2035, a to jen za předpokladu, že budeme jednat rychle.

U okruhu budete potřebovat financování od státu, nemáte na rozdíl od ostatních ztíženou pozici kvůli tomu, že nemáte zástupce ve sněmovně ani vládě?

Naopak, my si totiž nekonkurujeme. Vždycky má lepší vyjednávací pozici někdo, kdo není konkurentem na té úrovni, na které vyjednáváte. Tedy když vyjednává s vládní koalicí subjekt jako Praha Sobě, který nebude kandidovat ve sněmovních volbách, pak nebudí takovou averzi.Vzpomeňte si, jaké byly vztahy mezi primátorem a premiérem, pokud byli ze stejné strany. Ti si mydlili schody, jak to jenom šlo. Navíc je rozdíl, když přijde za ministrem primátor, že za deset let chce něco stavět, a tím, když přijde se stavebním povolením. To se pak peníze shánějí úplně jinak. A to my umíme zajistit.

Opoziční politici se do vás často trefují kvůli cyklopruhům. Nebyla chyba je malovat přes frekventované silnice, kudy jezdí jen ti nejotrlejší?

Určitě ne, protože každý cyklopruh dělá provoz bezpečnější. Pokud řidič ví, že se tam cyklista může vyskytnout, pak je to přece bezpečnější než dřív, kdy cyklisté kolikrát řidiče na silnici překvapili. Cyklopruhy určitě nejsou definitivním řešením, to jsou jedině cyklostezky.

Ostatní strany navrhují různá řešení průchodnosti parkovacích zón včetně třeba celopražské modré zóny. Proč vy ne?

Musíme jakoukoliv změnu skutečně dobře zvážit. V dnešní době mohou rezidenti za poplatek parkovat v jiné městské části na modrých zónách. Bavme se klidně o výši poplatku, bavme se klidně o kreditu, ale jednotná parkovací zóna znamená naprostý kolaps parkování. To, že jsou ty zóny oddělené, vlastně brání tomu, aby se celá Česká republika přihlásila do jedné zóny a parkovala si, jak chtěla. Navíc to není řešení. Pokud zůstane počet pražských automobilů, jaký je, pak se přeskupením zón nic nevyřeší. Když prostě zpřeházím auta v rámci ulice, tak jsem přece žádné parkovací místo nevytvořil.

Jak byste to tedy řešil?

Cestou jsou záchytná parkoviště, zejména u železničních zastávek ve středních Čechách. Je třeba také pokračovat v propojení MHD a sdílených kol. V dlouhodobém horizontu je to okružní metro O, které automobilovou dopravu sníží. Nedává smysl, aby člověk z kraje města musel vždycky do centra a potom zase z centra ven, aby se dostal, kam potřebuje. Když jsme si počítali dojezdy, tak bylo metro rychlejší, anebo zcela konkurenceschopné současným dojezdům. Je to třeba o to více, že počet obyvatel v hlavním městě stále roste.

Slibujete navýšení počtu městských bytů během čtyř volebních období. Proč těch šestnáct let?

Protože chceme být fér. Kdo slibuje v rámci čtyřletého cyklu zlepšení bytové situace, tak je podvodník. Pražská developerská společnost teď rozvíjí šest až osm tisíc bytů a my chceme mít za šestnáct let alespoň desetiprocentní podíl na trhu s nájemními byty, teď máme čtyři procenta. Pak bude město největším hráčem na trhu a bude moci poskytovat dostupné bydlení nejen lidem v nouzi, ale i širším vrstvám. Nejdřív ale musí město a všechny městské části přestat byty prodávat.

Vždyť ale Praha ukončila privatizace obecních bytů?

To platí jen pro byty, které vlastní magistrát. Bohužel se nám nepodařilo kvůli odporu TOP 09 změnit statut i pro městské části, kde jsme chtěli, aby směly byty prodávat jen se souhlasem celého města. V tomto volebním období prodaly městské části zhruba tisíc bytů ročně.

Takže vaším cílem je změna toho statutu?

Určitě. I kvůli tomu, že přece žádný starosta nebude stavět byty, aby je jeho nástupce zas prodal a kupoval si tím voliče. Stojí to obrovské množství práce. Prodávat městské byty je v současné situaci prostě zločin a město by v tom nemělo pokračovat.

Chcete zavést novou pozici radního pro sídliště. Co by měl dělat?

To vychází z naší zkušenosti, která ukázala, že je výhodné, když má jeden člověk pod sebou nějakou ohraničenou oblast. Pavel Vyhnánek tak po mnoha letech odstartoval rekonstrukci Holešovické tržnice a areálu Výstaviště. Klíčem k úspěchu je právě fakt, že jeho tým měl v daných oblastech rozhodovací pozici a zodpovědnost. Což nás přivádí na myšlenku, že by bylo dobré mít radního pro sídliště. Sídliště jsou poměrně snadno definovatelná území. V agendě to ale mají nějakým způsobem náměstci a radní pro rozvoj, dopravu, bydlení i třeba majetek. Všechno se tím zpožďuje. Příslušný radní by mohl situaci lépe koordinovat. Já jsem přesvědčen o tom, že sídliště jsou krásné místo k životu, ale Praha má občas tendenci se starat hlavně o centrum.

A co tedy chcete na sídlištích zlepšit?

Sídliště potřebují taková ta rychlá zlepšení. Revizi značek, laviček, košů. Drobné změny v parkování mohou výrazně zlepšit veřejný prostor. Přicházíme také s myšlenkou zahradníků na sídlišti, aby lidé znali člověka, který se jim o zeleň stará. Máme s tím zkušenost na Praze 7, lidem bylo blbé dělat v ulici nepořádek, když znali člověka, který to po nich šel sebrat.

Praha 7 není zrovna sídliště. Nedovedu si představit, jak seznamujete tisíc lidí z jedné ulice s jedním zahradníkem.

My jsme to na Praze 7 dělali pomocí městského časopisu a mělo to obrovský ohlas. Uklízeči byli překvapení, že je najednou začali lidé zdravit a děkovat jim za práci. Není důvod, aby to nefungovalo i na sídlištích.