Potřebovali bychom přímou volbu starostů a primátorů, říká Hlaváček | E15.cz

Nedávno jste si na tiskovou konferenci k energiím pozval ministra Jozefa Síkelu. Nemůže vás spojení s celostátní politikou, která je v otázce energií spíše váhavá, poškodit ve volbách?

Poslední, co bychom si měli přát, je pád této vlády. Hnutí ANO tady mohlo osm let budovat energetickou bezpečnost, mít nějakou rozpočtovou kázeň. Teď nastala složitá situace a neexistují snadné návody, jak ji řešit. Síkelovi důvěřuji, je kompetentní, a to i na evropské úrovni. Navíc je skvělé, že se z komunitní energetiky stalo konečně téma, což by se před rokem nikdy nestalo. Je to jako beton. Ten nemůže být složen jen z malých písečků, musí být složen z malých, středních a velkých, abyste z toho měli nejpevnější beton. V energetice si musejí navzájem pomáhat velcí i malí, což je právě třeba komunitní energetika. Vidím v tom mentální průlom a může nám to naopak pomoci. Pražští voliči jsou chytří, přeberou si to a vzpomenou si, že pro to hnutí ANO neudělalo vůbec nic.

Jaký očekáváte výsledek?

Samozřejmě, že pěkný. Myslím, že uděláme deset procent.

Jak vaše šance ovlivnila kauza Dozimetr?

Strašně. Do té doby jsme mířili nad dvacet procent. Potom to přišlo. V jedné chvíli jsme byli úplně ztracení, pohybovali jsme se pod pěti procenty. Je ale důležité, že jsme to nevzdali. Jak by reálné politice v Praze pomohlo, kdyby se STAN zhroutil? Kdo by z toho měl profitovat? Myslím si, že určitě ne demokratické strany a doufám, že si to v nich nikdo nemyslí.

Opravdu jste nevěděl, co v Praze Petr Hlubuček všechno dělal?

Jak se mě na něho všichni ptají, tak mě to vlastně vede k jedné úvaze. Já jsem věděl, že se nechová moc hezky, byl nepříjemný, kafral mi do Institutu plánování a rozvoje, měl připomínky k Pražské developerské společnosti, prostě se všechno těžko domlouvalo. Ale takhle se chová v této zemi obrovské množství lidí. Já jsem stále fascinovaný těmi, kteří říkají, že to věděli. A přitom nic neudělali. Já jsem věděl, že s ním budu mít v lidsko-odborné rovině problém, ale vůbec mě nenapadlo, že přijde něco takového. Já mám svědomí čisté.

Myslel jste si, že s ním nebudete mít takový problém jako s Jiřím Pospíšilem?

Tak. Když už se to stalo, tak mi přišlo, že zhroutit se umí každý. Říkal jsem si, že je ve hře rovnováha sil v Praze a je potřeba to nevzdat. Víte, mně nejde primárně o moc. Když někomu jde jen o moc, ale nemá obsah, a ani si nenechá poradit, je to marné. Já moc nepodceňuji, neštítím se jí, ale nesmí být hlavním cílem. Člověk potřebuje pravomoci, aby mohl realizovat obsah, který je výsledkem nějaké společenské dohody. Koaliční vlády mají samozřejmě svoje limity, protože směřují k průměrnosti. Proto si myslím, že vyspělejší země směřují k přímé volbě. Ne kvůli tomu, aby posílily moc politiků, ale proto, aby zjednodušily dosažení dohody.

A vy byste byl pro přímou volbu?

Potřebovali bychom spíše přímou volbu starostů a primátorů než přímou volbu prezidenta. Byli bychom dnes mnohem dál.

Jak může Praha pomoci teď hned řešit energetickou krizi?

V tomto okamžiku je třeba vytěžit stávající systémy, ať jsou to přídavky na děti nebo pomoc pro bydlení. Jde o to, aby se zabránilo propadu křehkých skupin, samoživitelek nebo seniorů. Dovedu si také představit, že začneme čerpat úvěr na metro D, který v tuhle chvíli moc nečerpáme, protože máme dost vlastních prostředků. Ty peníze z rozpočtu můžeme místo toho použít na cílenou pomoc. Je třeba ale počkat, jak rozhodne vláda, abychom byli v souladu.

Jste propagátorem Energocentra, projektu vytápění Prahy z odpadních vod. Jak velkou část spotřeby by to mohlo saturovat?

V první fázi půjde o bezprostřední okolí Císařského ostrova, kde tepelná čerpadla budou. Juliska, Veleslavín, potom bychom mohli napojit celé Bubny a Palmovku. V první etapě může jít až o třicet procent tepla potřebného pro Prahu. V další etapě by se mohla napojit spalovna, a mohlo by to vzrůst až na polovinu spotřeby. Musí se samozřejmě vyřešit problematika distribuce. Primární je ale teď energetická odolnost. Postupně se musejí nahrazovat plynové zdroje, což je skutečně dlouhodobý proces. Bude zde velké pokušení v plynové energetice pokračovat dál. To by ale znamenalo, že nás za deset patnáct let dostane nějaký Putinův následník, protože to je v genetickém kódu toho impéria.

Hlavní výsledek vaší práce leží v posunutí příprav Metropolitního plánu pro Prahu. Nebojíte se, že jej bude chtít příští koalice překreslit?

Nemám strach, jenom by mi to přišlo strašně iracionální. Myslím si, že ti, kteří hlasovali proti novému územnímu plánu v Brně, město poškodili. Praha nový plán potřebuje, aby se mohl postavit Městský okruh i spoustu dalších věcí. Nyní jsou pokaždé potřeba rozsáhlé změny územního plánu, což město neuvěřitelným způsobem zatěžuje. Dovedu si představit, že se plán dá ještě do jednoho veřejného projednání, ale úplně to zrušit by mi přišlo nesmyslné. Je za tím hodně práce a už nenajdete člověka, který by to byl ochoten dělat celé znovu. Obávám se, že lidé, kteří o tom hovoří, nevědí, o co jde.

V plánu se počítá s řadou budoucích čtvrtí, pro které jste připravili urbanistické studie, třeba Bubny nebo Nákladové nádraží Žižkov. Studie jsou to krásné, budou mít ale lidé na to v nich bydlet?

To je velmi vážná otázka. Souhlasím s tím, že to je téma. Ale bez toho, že by se ty projekty nachystaly, by to téma vůbec nebylo. Naším úkolem je město rozhýbat a pomoci stavět pokud možno kultivovaně. Město musí vedle toho jít cestou obecního nájemního bydlení, proto jsme rozjeli Pražskou developerskou společnost, abychom pomohli potřebným skupinám obyvatel. Pořád nicméně platí, že hlavním zdrojem zchlazení cen je dostatečná nabídka. Stavět musejí hlavně soukromníci. I kdybychom měli dost pozemků, což bych si přál, tak nebude Praha schopna zatížit městský rozpočet tak masivní výstavbou, aby uspokojila poptávku.

Jaké je tedy řešení?

Stát by měl třeba přemýšlet nad tím, jak upravit DPH pro výstavbu nájemního bydlení, aby tím investory motivoval. Jako město připravujeme osm tisíc nových bytů k výstavbě, na přelomu příštího volebního období bychom chtěli předat první várku na trh.

V programu mluvíte o metru E, co je to za projekt?

O metru E se dlouhodobě uvažuje, řeší tangenciální vztahy mezi Smíchovem a Modřany. Jako se před dvaceti lety začalo mluvit o metru D, je čas nyní začít hovořit o éčku. Velmi by to té oblasti pomohlo, mohl by se využít i chystaný železniční terminál na Smíchově. Nová linka metra by měla potenciál zachytit obrovské množství dopravy.

ODS a ANO by si dokázaly představit jednotnou parkovací zónu, vy píšete v programu o průchodnosti modrých zón pro rezidenty. Mají se Pražané připravit na změny v parkování?

To je na debatě v koalici. Myslím si, že by se zóny měly zachovat na parkování přes noc. Naše myšlenka je taková, že by přes den mohly být modré zóny pro rezidenty transparentní.

Nepovede to ke kolapsu a přehlcení Prahy?

No jasně, ale zároveň máte spoustu důvodů, proč by to bylo pro rezidenty praktické. Parkování u školky, kvůli nákupům, službám. Dáváme to do debaty.

Když se zeptáte Pražanů na osobnosti ve vedení Prahy, většina si vybaví primátora Zdeňka Hřiba a potom už skoro nikoho. Nepřebírá vám zásluhy?

Ono se to zlepšuje. My jsme ke komunikaci přistupovali hodně loajálně, hodně partnersky. A to bych si rád do budoucna udržel. K tomu bych ale asi trošku víc říkal, co děláme my.

Mluvíte o tom, že budete jednat se všemi demokratickými stranami vyjma ANO. Vadí vám pořád Andrej Babiš nebo konkrétní kroky pražského ANO?

Vůbec nechápu, jak může někdo ze seriózních demokratických stran vůbec po Babišových nedávných projevech v parlamentu o spolupráci s ANO uvažovat. To si musejí kolegové nějak sami přebrat. Já jsem vládu hnutí ANO čtyři roky na magistrátu zažil, a kdyby obrovské množství lidí v pozadí nepracovalo, ať to byl IPR nebo třeba radní Jana Plamínková s Ústřední čistírnou odpadních vod, tak by se v tom městě nestalo vůbec nic. Stejně jako se nestalo vůbec nic za osm let vlády ANO na celostátní úrovni v energetice. Nemám jediný důvod, odborný, politický ani lidský, jim věřit.

Někteří pražští lídři jsou zároveň poslanci, Patrik Nacher nebo Bohuslav Svoboda, což může být výhoda při prosazování zájmů Prahy u vlády. Není toto důvod s nimi spolupracovat?

Pak se ale může stát, že přenášíte na komunální úroveň parlamentní témata. Primátor může říct něco k zahraničním otázkám, není to špatně, ale není to obsahem komunální politiky. Neznamená to, že dotyční budou umět řešit otázky běžného dne ve městě. Jak říkal Werich: „My to máme v rodině rozdělený. Takové ty podrobnosti, maličkosti, drobnosti, podružnosti, jako kam na dovolenou, kam večer, co s penězma, to všechno řeší moje manželka. A ty zásadní věci, jako je náš vztah k Tchaj-wanu, to řeším já.“