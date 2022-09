Nacher: Babiše na plakátech nepotřebuji, nejsem produkt marketingu | E15.cz

Pražský lídr kandidátky ANO Patrik Nacher nechce předjímat, s kým by po volbách jednal o koalici a kdo je jako partner nepřijatelný. Například v kritice cyklopruhů se shoduje s ODS. Chce také jednotnou parkovací kartu pro celé město. „Je to férové řešení, byť se levicovým progresivistům nelíbí,“ říká. Na druhé straně hnutí slibuje lidem s ohledem na energetickou krizi řadu slev, včetně nižších cen vodného a stočného. I jízdné ve veřejné dopravě by podle Nachera mělo být dočasně zdarma.

Proč není program ANO pro komunální volby v Praze na internetu, když ho tam ostatní strany a hnutí už dávno mají?

Program rozdáváme zájemcům od září v tištěné podobě, má dvě verze. První obsahuje jedenáct priorit ANO pro Prahu a jedenáct věcí, které se stávající koalici nepovedly. Pak je ještě detailnější provedení.

Před minulými volbami v roce 2018 byl tehdejší pražský lídr hnutí Petr Stuchlík na billboardech se šéfem ANO Andrejem Babišem, společně vystupovali na setkáních s občany. Letos je to jinak. Máte ze strany Babiše podporu?

Kdybych neměl podporu celého vedení hnutí, ale i místních buněk, nebudu pražským lídrem. Styl kampaně si hodně řídím sám. Praha je trochu něco jiného než zbytek republiky. Mojí ambicí je vedle sympatizantů ANO oslovit i neutrální voliče, kteří by mě mohli uznávat jako člověka, který už v politice něco dokázal, je věrohodný, autentický. Dlouhodobě se věnuji ochraně spotřebitelů, energošmejdům, větším právům klientů mobilních operátorů, zastavování dětských exekucí.

Nechci být jen marketingovým produktem. Nabízím témata napříč pražskou problematikou od dopravy, nedostatku bytů až po zadlužení lidí a řešení problematiky stále dražších energií. Pražany za současné situace zajímá finanční gramotnost, hledají možnosti úspor.

Babiše v kampani nemáte, aby to nevypadalo, že se bez něj neobejdete?

Když má být lídr silný, je dobré, když vystupuje sám. Netříští se tak pozornost voličů. Koneckonců takový koncept zvolilo ANO celorepublikově. Nikde jsem neviděl billboard, na němž by byl komunální kandidát s Babišem.

Říkáte, že Praha se od ostatních regionů liší. V čem?

Mimopražští lidé mají pocit, že když je někdo z Prahy, je bohatý. Bohatá Praha ale automaticky neznamená, že bohatí jsou všichni její obyvatelé. Řada z nich se kvůli nákladům na bydlení a cenám energií, které v hlavním městě musejí platit, může dostat do obrovských problémů. Dokládá to počet těch, kteří mají závazky po splatnosti. Nejméně jich není v Praze, ale na Vysočině a ve Zlínském kraji. Město také hodně žije ze služeb a dva roky covidu ho velmi negativně poznamenaly.

Posílil byste příjmy metropole?

Město by ze státního rozpočtu určitě mělo dostávat více peněz. Neposkytuje dopravní a sociální služby a také vzdělávání jen lidem s trvalým pobytem v Praze, v níž mimo jiné studuje velká část obyvatel Středočeského kraje. V rozpočtu města tak každoročně vzniká deficit. Chybějí peníze i na platy učitelů a řadu dalších věcí.

Průvodce komunálními volbami:

Video se připravuje ... Průvodce komunálními volbami • VIDEO Videohub

Hodláte změnit rozpočtové určení daní, aby Praha měla vyšší příjmy. Je to reálné?

Chci prosadit změnu zákona o rozpočtovém určení daní, u kterého pozměňovací návrh hnutí STAN z roku 2012 Praze sebral 650 milionů korun ročně. Za deset let je to velký objem finančních prostředků. K tomu je ještě potřeba připočítat současnou vysokou inflaci a s tím spojený vyšší výběr daní, který onou úpravou zákona přihrává samosprávám miliardy. Tyto peníze se musejí vrátit Pražanům.

Jenže byste potřeboval souhlas poslanců a senátorů, z nichž drtivá většina nepochází z Prahy. Budou souhlasit s menším objemem peněz pro regiony, připraví je o peníze?

Může to vypadat jako sisyfofská práce. Musíme o tom začít komunikovat, jednat a předkládat argumenty, fakta, čísla. Týká se to i velkých infrastrukturních staveb, jako jsou metro D a vnitřní okruh. Rozpočet Prahy na tyto projekty nestačí. Přitom nebudou sloužit zdaleka jen obyvatelům města. Například obchvat nemá podle odborníků pouze dálkovou tranzitní funkci pro Jihočechy nebo Brňany, kteří do hlavního města přijedou, ale má také místní tranzitní funkci pro Středočechy. Dále má funkci distribuční a obvodovou, aby auta nejezdila přes centrum. Souvisí s tím i vnější okruh, který staví stát.

Tvrdíte, že pokud získáte primátorský řetěz, vzdáte se postu poslance. Platí to, i když byste si tak komunikaci s parlamentem velmi zkomplikoval?

Naplno umím vykonávat jen jednu exekutivní funkci, zvládnout k tomu ještě práci poslance se podle mě nedá. Poslaneckého mandátu bych se proto vzdal. Pražský primátor musí být hlavně komunikátor a koordinátor. To jsou jeho nejdůležitější funkce. Jedná s městskými částmi, s kraji a samozřejmě s vládou a parlamentem. Neměl by mít pod sebou obsahové kompetence, jako je IT, zahraničí nebo sociální služby, ale měl by se naplno soustředit na řízení, kontrolu a koordinaci jednotlivých náměstků a radních. Jsem pro změnu kompetencí primátora.

Jak byste po odchodu ze sněmovny prosazoval změny zákonů?

V dolní komoře parlamentu poslanci za Prahu zůstanou, musejí o změny bojovat. Jako řadový poslanec jsem prosadil několik opatření. Bylo to vytlačení nepoctivých směnáren z centra města, novely zákonů o taxislužbě a také o odtazích autovraků. Nyní bohužel narážím se snahou o úpravu živnostenského zákona směrem k poskytovatelům služeb typu airbnb.

Podle ANO budou komunální volby referendem o vládě. To se ale říká o krajských volbách, které připadají vždy na polovinu mandátu daného vládního kabinetu. Jste přesvědčen o tom, že lidé hodí za hlavu správu svých obcí a bude je zajímat stranické tričko kandidáta a nikoliv to, čeho na radnici dosáhl nebo co slibuje udělat?

Myslím, že nejdůležitější bude důvěryhodnost a konzistentnost kandidáta. Přesvědčí je vize, odvaha. Hodlám třeba i silově prosadit dokončení vnitřního okruhu, výstavbu na brownfieldech. Nechci malovat nesmyslné cyklopruhy, po kterých nikdo nejezdí.

A referendum o vládě?

Současná situace je velmi atypická. Po dvou letech covidu je válka na Ukrajině, zvýšila se inflace, skokově se zdražuje. Současná vláda přitom kritizovala předchozí kabinet za amatérismus. Nadcházející volby jsou první příležitostí, jak spokojenost lidí otestovat. Je zjevné, že antibabiš jim faktury za plyn a elektřinu nezaplatí.

Celostátní témata mají přesah do komunální sféry. Domnívám se, že volby budou kombinací komunálních vizí a celostátních problémů s dosahy do každodenního života lidí včetně Pražanů.

I kdyby ale ANO tyto volby vyhrálo, vláda Petra Fialy nepadne. To byste museli zvítězit ve volbách do sněmovny, které se v řádném termínu konají až za tři roky. Nelákáte voliče na nesplnitelné?

Vysvětluji to lidem tak, že tyto volby budou první zpětnou vazbou, kterou mohou vládě dát. Může to být užitečné i pro vládu, aby se probudila. Nebo pro to, aby koaliční poslanci začali opoziční menšině více naslouchat.

Slibujete slevy na vodné a stočné, na svoz odpadu. Veřejná doprava by podle vás měla být dokonce po nějaký čas zdarma. Může si to město dovolit?

Mimo jiné plánujeme i speciální energetický tarif pro určité skupiny obyvatelstva, aby se nedostaly do problémů s placením dalších nutných výdajů. Město je stoprocentním vlastníkem Pražské plynárenské a má vůči této firmě, která distribuuje také elektřinu, příslušná práva. Stejně jako Praha poskytla Pražské plynárenské půjčku dvě miliardy korun a zaručila se za její úvěr ve výši čtyř miliard, může vytvořit onen zvláštní tarif. Nechal jsem si udělat právní analýzu, průchodné to je. Nemusíme čekat na stát, který zaspal. Dobře to vidíme na postupu hejtmana Martina Kuby v Jihočeském kraji, který má tah na branku.

Co finanční náročnost všech záměrů ANO?

Už jsem říkal, že 650 milionů ročně by Praha získala změnou rozpočtového určení daní. Navíc inflace vygeneruje vyšší daňové příjmy i bez úpravy zákona. Také bych hledal úspory. Například v dopravním podniku lze získat pět set milionů.

Dosavadní práci některých pražských primátorů jste shrnul do věty: za Pavla Béma se stavělo, za Adriany Krnáčové se revidovaly smlouvy a projekty. Zdeňka Hřiba kritizujete. Pokud se stanete primátorem, co po vás zůstane?

Určitě je potřeba razantně rozjet výstavbu, aby se město ještě více nezakonzervovalo. Metro D, vnitřní okruh a bytová výstavba v centru. Nechci, aby se město roztahovalo do šířky, protože by to znamenalo další nárůst automobilové dopravy. Zahušťování výstavby v centru se říká město krátké vzdálenosti. Důležitá je politická odvaha.

V tomto ohledu byste navázal na Béma?

Odvahu měl, šel do projektů, byť ty velké s sebou přinášejí možné problémy. Máme ale výhodu v tom, že o slepých cestách už víme. Myslím, že není možné opakování kauz, jako byla Opencard nebo nájem Škodova paláce.

Navrhujete jednotnou parkovací kartu, lidé by pak mohli jezdit auty prakticky bez omezení. Zvládla by Praha takovou zátěž?

Je to férové řešení, jakkoliv se levicovým progresivistům nelíbí. Nebudu vychovávat Pražana, nechci obyvatele města jedné a druhé kategorie. Jednotná parkovací zóna bude přehledná, srozumitelná. Nebude to tak, že se někdo splete o ulici a dostane pokutu. Také se vybere více peněz, protože to bude zóna pro všechny. Tyto prostředky se reinvestují do parkoviště P+R a parkovacích domů. Zároveň jsem přesvědčen, že jednotná zóna by byla motivací pro vyřízení trvalého bydliště v Praze, které s sebou nese další finanční prostředky od státu. Odhadem by to bylo přes tři a půl miliardy korun, přičemž onen trvalý pobyt by byl jen papírový. Ti lidé by v Praze ve skutečnosti nebydleli.

Rozvíjel byste městem založenou a vlastněnou Pražskou developerskou společnost? Jak byste řešil bytovou krizi?

Praha by se měla dostat na úroveň Varšavy, která dokáže stavět čtyřnásobně více bytů. Uvolnil bych developerům prostor, aby rychleji získávali povolení a mohli stavět. Bytové projekty ale musejí vznikat s občanskou vybaveností. Není možné až dodatečně hledat desítky milionů na nové školky, školy. Devolopeři nesmějí být protivníci ani kamarádi. Musejí to být partneři.

Co se týče bytů, určitě podporuji družstevní výstavbu. Zároveň je potřeba vyřešit problémy s krátkodobým ubytováním. Zpřísnění podmínek pro platformy jako je airbnb uvolní až stovky bytů pro nájemní bydlení.

Patrik Nacher (47)

Absolvoval vysokou školu Bankovní institut. V letech 1996 až 2004 pracoval v tiskových a mediálních pozicích v ODS a později v Unii svobody, podílel se na volebních kampaních. Od roku 2002 byl poradcem místopředsedy vlády Petra Mareše, pak ministra obrany Karla Kühnla. Založil PR firmu Digitainment. Za ANO poprvé kandidoval v roce 2014 do pražského zastupitelstva, od roku 2017 je poslancem hnutí. V roce 2018 se stal lídrem kandidátky ANO v Praze, nakonec jej na této pozici vystřídal Petr Stuchlík. Přesto Nacher ze druhé pozice získal více preferenčních hlasů.