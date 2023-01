Billboardy, dobrovolníci a společná setkání. Nerudová a Pavel představili vzájemnou spolupráci | E15.cz

„Volby vnímám jako souboj mezi dvěma světy. Jde o souboj světa, kde ctíme slušnost a snahu vyjít si vstříc, a na druhé straně je světa, který se neštítí lží a manipulací. Myslím, že proti tomuto světu se vyplatí vymezit,“ uvedl hned na začátku tiskové konference.

„V kampani jsem několikrát zdůraznil, že Nerudová byla mojí soupeřkou. Hodnotově jsme si ale hodně blízko a nešlo nikdy o překážky, které by nám bránili se podpořit navzájem ve druhém kole,“ řekl Pavel. Uvedl také, že kampaň mezi nimi byla vždy slušná a pokud to někdy zajiskřilo, mrzí ho to. „Vnímám to jako převzetí štafetového kolíku,“ dodal Pavel.

Video se připravuje ... Nerudová: Nepovažuji to za prohru, pootevřeli jsme dveře mladé generaci • VIDEO Maxmilián Nový, Elmer Carvalho

Spolupráce mezi Nerudovou a Pavlem bude spočívat především ve sdílení reklamních ploch, ve společných vystoupeních a spolupráci týmů. Pavel uvedl, že by byl rád i za sdílení dobrovolníků.

„Oba dva cítíme, že může nastat situace, že lidé zůstanou doma a nebudou chtít jít k volbám, a já udělám všechno pro to, abych přesvědčila své voliče, aby šli k volbám i podruhé,“ řekla Nerudová na tiskové konferenci.

„Dnes večer jdeme ještě s dobrovolníky společně na pivo a jedeme také do Ostravy,“ doplnila Nerudová.

Petr Pavel se také vyjádřil k billboardům, které jeho protikandidát a bývalý premiér Andrej Babiš vyvěsil jako součást své kampaně, kde stojí „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják.“ Ty mají odkazovat právě na Petra Pavla. „Války začínají politici, ne vojáci. Mně udržení míru leží na srdci možná mnohem víc než některým politikům, protože já jsem tu válku zažil. Rozhodně nebudu naši zemi vtahovat do války, naopak, budu se zasazovat o to, aby byla chráněná,“ reagoval Pavel.

Vzájemně si také předali svůj merch. Pavel předal Nerudové lva a Nerudová Pavlovi dala mikinu.

Nerudová hned po sečtení hlasů v prvním kole prezidentských voleb vyjádřila podporu Petru Pavlovi. „Pořád je tady velké zlo a to zlo se jmenuje Andrej Babiš,“ řekla ve svém volebním štábu Nerudová v sobotu. Přesnou podobu spolupráce pak domluvili v pondělí. Nerudová později řekla, že „napne veškeré síly k tomu, aby mu pomohla, aby vyhrál a aby nebyl zvolen Andrej Babiš. Přesnou podobu podpory teprve zveřejní Pavel Fischer. Avizoval už, že Pavla podpoří i osobně na některých akcích.