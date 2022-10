Do ostré fáze přejde prezidentská kampaň oznámením kandidáta ANO | E15.cz

„V ideálním světě plném poctivých kandidátů a poučených voličů je cílem kampaně, aby to, co kandidát dělá, co o sobě říká a co si o něm myslí voliči, bylo ve vzájemném souladu,“ řekl Tyleček. „Ve skutečné volební kampani si kandidáti především musejí přivlastnit určitou tržní pozici a vymezit ji vůči ostatním konkurentům, trefit ta správná témata, která ve společnosti rezonují, a zvolit dostatečně zajímavou formu komunikace,“ dodal. Prezidentské volby mají jediného vítěze, nejde o podíl hlasů, nestačí přesvědčit jednu skupinu obyvatel.

Šance Andreje Babiše

Obtížnou situaci tak má Babiš, o němž je dlouhodobě známé, že by pravděpodobně dokázal postoupit z prvního kola díky silné skupině svých podporovatelů, ve finálním duelu ale hrozí, že si voliči vyberou spíše jeho protivníka. Marketingově jde na to ale Babišův tým podle Tylečka dobře.

„Svou kandidaturu na prezidenta zatím neohlásil, ale prezidentskou kampaň už preventivně odstartoval, a to způsobem, který o parník překonává ostatní kandidáty,“ domnívá se marketér. „Kampaň Za Babiše bylo líp cíleně pracuje se jménem předsedy, nikoli s názvem hnutí, má perfektní načasování do současné ekonomické krize a dává lidem příslib lepších časů,“ dodal.

Vedení hnutí ANO se chce rozhodnout zejména podle průzkumů a šancí svého předsedy na vítězství. Kromě Babiše jsou ve hře exministři Alena Schillerová, Karel Havlíček a bývalý předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. V posledním týdnu se hovořilo také o izraelském velvyslanci Martinu Stropnickém, což Schillerová označila za pouhé spekulace. Průzkumy mu beztak příliš nenahrávají.

Pavel a Nerudová do každého domova

Většina kandidátů, kteří už účast v lednových volbách potvrdili, se prezentuje nadstranicky, nekonfliktně, jednoduše přijatelně pro co nejširší část obyvatelstva. Hlavním problémem těchto kandidátů je ale podle Tylečka zaměnitelnost. Favorizovaní generál Petr Pavel i ekonomka Danuše Nerudová hovoří o stejných tématech, prezentují podobné názory, vize a hodnoty. Rozhodnout tak může charisma dotyčného i dostatečně impozantní kampaň. Do prvního kola smějí kandidáti utratit 40 milionů korun, v případě postupu do druhého kola dalších deset milionů.

Kampaň Nerudové je podle Tylečka kvalitní, heslo „Naděje na lepší časy“ je dobře zvoleno, stejně jako symbol lipového listu. „Vše je provedeno tak perfektně, až to nemusí působit autenticky. Čas ukáže, zda komunikační tým paní Nerudové nechává projevit osobnost a názory kandidátky, nebo zda jen velmi precizně implementuje výsledky výzkumu,“ míní marketér.

Pavel působí podle odborníka přímočařeji, hodně mu pomáhá válka na Ukrajině, díky které se mu daří budovat pozici silného lídra pro těžké časy. Generál bude muset nicméně až do voleb vysvětlovat svoji minulost v KSČ. „Na otázky odpovídá jasně a bez vytáček, snaží se působit tak, že hraje s odkrytými kartami. I přímé odpovědi však v nedůvěřivých českých voličích mohou vyvolávat otázky a spekulace,“ varuje Tyleček.

Podnikatelé proti odboráři

Na Pražský hrad se chce také dostat dvojice podnikatelů Karel Diviš a Karel Janeček. Ani jeden však podle Tylečka, ale i podle dosavadních průzkumů, nemá příliš šanci chytnout voliče za srdce. Divišova hesla Čas na změnu, Obyčejný muž pro neobyčejnou zemi nebo od Air Bank převzaté I prezidenta můžete mít rádi, jsou spíše nic neříkající výroky.

Janeček chce být zase Prezident pro 21. století. „To je v zásadě kvalitní claim. Pro své nezastírané megalomanství, spasitelství a exhibicionismus však patrně nebude snadno přijatelným kandidátem pro dostatečně širokou skupinu voličů,“ domnívá se Tyleček.

Druhou stranu spektra bude zastupovat odborový předák Josef Středula, kterému nechybí osobitost ani povědomí u široké veřejnosti. Za něj dělá kampaň platforma Středula náš prezident, která přirozeně staví na sociálních tématech. Středula, kterého voličům doporučil dosluhující prezident Miloš Zeman, se staví do role obránce obyčejných lidí.

„Tonalita kampaně i způsob vystupování Středuly jsou nicméně velmi smířlivé a je patrná snaha zaujmout širší spektrum lidí, než které kandidát v minulosti obvykle oslovoval. Má-li uspět, musí být vnímán méně jako funkcionář a více jako manažer,“ domnívá se Tyleček.

Senátoři bez kampaně

Prezidentskou kampaň si zopakují senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer, kteří před pěti lety dosáhli poměrně dobrých výsledků, byť to na postup do druhého kola bylo málo. Ačkoli jsou oba aktivní na sociálních sítích, ani jeden nerozjel viditelnou kampaň. Podle Tylečka bude nutné, aby si vybrali silná témata a dravěji se vymezili vůči ostatním.

„Pozdější vstup do aktivní volební kampaně pro ně znamená nevýhodu, protože mnohá témata, zejména ta sociální, si už mezitím přivlastnilo několik jiných kandidátů,“ myslí si odborník. „Očekávám, že Hilšer se odliší lidskoprávní tematikou, zatímco Fischer se stane konkurentem generála Pavla v otázkách obrany a bezpečnosti,“ dodal Tyleček.