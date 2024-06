Partaj Le Penové má mít podle předběžných výsledků v unijním orgánu třicítku křesel. Tedy o dvanáct více, než minule, což posílí frakci Identita a Demokracie (ID). Macronovo hnutí naopak nejspíše o deset europoslanců přijde.

„Prezident republiky nemůže zůstat hluchý k poselství, které vyslal lid Francie,“ vzkázal šéf Národního sdružení Jordan Bardella. Macron připustil, že Francie potřebuje ke klidné vládě jasnou většinou a proto se v zemi na konci června poprvé od roku 1997 budou konat předčasné legislativní volby.

Kyjev bude týdny v napětí

Šéf Elysejského paláce nejspíše věří, že se mu podaří pod vidinou úspěchu krajní pravice mobilizovat voliče a včasným a rázným zásahem občerstvit svůj mandát. Někteří komentátoři jeho krok přirovnávají k rozhodnutí někdejšího britského premiéra Davida Camerona vypsat referendum o setrvání země v Evropské unii. Politologové však vesměs nevěří, že by se NR podařilo získat v Národním shromáždění většinu. „Téměř jistě to Le Penovou zbrzdí,“ řekl webu Politico Mujtaba Rahman z poradenské společnosti Eurasia Group.

To však nic nemění na tom, že zemi i celou EU čekají napjaté týdny. „Politická nestabilita není pro Evropu nikdy dobrá,“ zdůraznila podle Bloombergu Sophie Pornschlegelová z bruselského think tanku Centrum pro evropskou politiku. Nervózní je ze situace zcela jistě i Ukrajina. Macron zejména v posledních měsících patřil mezi tahouny některých aktivit na podporu Kyjeva, hlavně v otázce vyslání vojenských instruktorů. Těsně před volbami sliboval, že dojedná koalici k této záležitosti.

Le Penová naopak byla roky podezírána z kontaktů s Ruskem a náklonnosti k jeho prezidentovi Vladimiru Putinovi. V krajním případě volebního neúspěchu by prezident musel koexistovat s premiérem se zcela odlišnými názory na mnohá témata, včetně zahraniční politiky. Tím by se stal nejspíš Bardella. Le Penová by se pro sebe patrně v roce 2027 pokusila získat prezidentskou funkci.

Nad jednotou a vlivem nacionalistů visí otazník

Výrazné vítězství v Itálii slaví i premiérka Giorgia Meloniová. Díky dobrému výsledku Bratrů Itálie si frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) nejspíš připíše čtrnáct křesel. V tuto chvíli však není jasné, nakolik celkově posílí. Dopředu se hovořilo o tom, že by se k ní mohl s deseti křesly přidat maďarský Fidesz premiéra Viktora Orbána, což ale vzbuzovalo odpor u některých stávajících členů. V europarlamentu budou i nováčci, jejichž úmysly zatím nejsou jasné. Navíc může dojít i některým nečekaným přesunům.

Až další vývoj tak zřejmě rozhodne o tom, zda von der Leyenová uzavře tradiční spojenectví mezi evropskými lidovci, socialisty a demokraty (S&D) a Renew. K většině v 720členném orgánu je zapotřebí 361 hlasů. V tuto chvíli by tyto tři frakce podle předběžných výsledků měly mít 403 křesel. Socialisté už dali najevo, že jsou připraveni s lidovci jednat. To však neznamená, že má šéfka komise podporu všech členů jednotlivých uskupení jistou a nebude si muset hledat další spojence, například u Meloniové.

Ochotu k podpoře koalice zároveň dávají najevo i Zelení, kteří zřejmě přišli o dvacet mandátů. Pokud by se v europarlamentu zformovala většina se Zelenými, dal by se nejspíše čekat jen mírný posun v unijních politikách, například ohledně Green Dealu. Kdyby však o dalších směřování více rozhodovali Evropští konzervativci a reformisté, mělo by to nejspíše větší dopad na zelenou agendu a migrační politiku.

Jisté je, že nacionalisté nyní cítí voličskou podporu, poháněnou strachem z dopadů migrace a dosavadních unijních politik na průmysl i domácnosti. A budou nejspíše chtít tento trend zužitkovat jak na evropské úrovni, tak na těch domácích. Jejich konečná unijní síla však bude silně záviset na schopnosti sjednotit se. Už před volbami Le Penová odmítla další spolupráci s Alternativou pro Německo, která mohla frakci ID přinést patnáct křesel.